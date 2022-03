Casper Ruud om eget temperament: – Skal ikke gå berserk

Tennis-verden har måpt over ulike sinneutbrudd fra sine største stjerner den siste tiden. Casper Ruud er derimot «Mr. Cool», selv når det koker innvendig.

HOLDER DET INNE: Selv om Casper Ruud blir frustrert, er han ifølge seg selv flink til å ikke vise det.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er vel ganske greit under kontroll. Jeg er foreløpig ganske god på å skjule det, sier Ruud til VG om eget temperament, i forkant av Davis cup på Hasle fredag og lørdag, som sendes på VG+ Sport.

23-åringen fra Snarøya er langt mer sindig enn noen av sine rivaler, i alle fall på utsiden, selv om han avslører at han også blir frustrert og forbannet når han føler alt går mot ham på banen.

Han regner med å ryke på noen sinne-tabber i løpet av karrieren, men:

– Jeg skal holde meg i skinnet og ikke gå helt berserk. Men det kan renne over og koke over innimellom, det må jeg helt ærlig innrømme.

Her et eksempel på hva Ruud gjør når han blir provosert:

Flere tennisstjerne har vekket oppsikt med sine utbrudd den siste tiden. Daniil Medvedev, nå verdens beste spiller, langet for eksempel verbalt ut mot dommeren i Australian Open i januar:

Tyske Alexander Zverev tok det enda et hakk lengre, og gikk til fysisk angrep på dommerstolen i Mexico forrige uke:

Landskamp

Ruud er i Norge for å spille Davis cup mot Kazakhstan fredag (fra 18.00) og lørdag (fra 14.00) i Oslo Tennisarena på Hasle. Kampene sendes også på VG+ Sport.

– Vi har aldri kommet dit vi er nå. Hvis vi klarer å nå sluttspillet, hadde det vært historisk for norsk tennis, rett og slett, sier Ruud.

Kazakhstan står i veien for Norges deltakelse i Davis Cup-sluttspillet.

– Det hadde betydd mye for både laget og min egen del. Selv om jeg reiser rundt og spiller med flagget ved navnet mitt, er dette landskamp for vår del. Davis Cup blir litt som VM i fotball, sier Ruud, som også kommenterte på tennisverdens respons på krigen i Ukraina:

Tok bane-grep

23-åringen kommer fra en fantastisk 2022-sesong, med flere ATP-titler og deltakelse i ATP-finalene – som første nordmann noensinne.

Men den påfølgende sesongen har ikke begynt som planlagt, en ankelskade holdt ham ute av Australian Open og en strekk i magemusklene gjorde at han måtte reise hjem fra Sør-Amerika etter bare én av tre planlagte turneringer. Begge skader har skjedd i brå bevegelser.

– Det har vært litt merkelig og utfordrende, sier Ruud – og sier at det var også starten av fjoråret, og at han dermed ikke har behov for å stresse med å bli klar igjen.

Davis Cup spilles både singel og double, Ruud spiller sistnevnte med Viktor Durasovic. Aleksandr Bublik, født i Moskva, er den mest profilerte motstanderen – med 37. plass på verdensrangeringen og spenstige sitater om at han «hater tennis».

Gruseksperten avslører at Norge har tatt grep for å få hardcourten i Oslo Tennisarena til å minne mer om grus, ved å tilføre grovere sandkorn enn hva som vanlig er, og dermed gjøre banen tregere enn vanlig.

– Det blir en sandpapireffekt, sier Ruud.