Enda et gull til Vestland: Norge vant finalen mot Russland i OL

Anders Mol og Christian Sørum har tatt gull i Tokyo.

Andes Mol og Christian Sørum er mestere.

NORGE-ROC 2–0

Tokyo: Det er et faktum: Gullfavorittene Anders Mol og Christian Sørum er blitt olympiske mestere.

I finalen mot russiske Viacheslav Krasilnikov og Oleg Stoyanovskiy hadde de relativt god kontroll hele kampen. Litt ut i både første og andre sett stakk den norske duoen fra, og til slutt vant de 2–0 i sett.

Dermed har Vestland tatt to olympiske gull i Tokyo. Først Kristian Blummenfelt i triatlon. Nå har Anders Mol fra Strandvik sør for Bergen sørget for nok en OL-tittel sammen med Christian Sørum fra Lørenskog.

Dette var Norges andre russiske motstander i OL-turneringen. I kvartfinalen var det også russere på andre siden av nettet.

På stillingen 8–7 til Russland i det første settet oppsto en episode som kanskje fikk konsekvenser. Mol og Krasilnikov hoppet samtidig og da de landet, fikk Mol foten sin oppå russerens. Krasilnikov ble liggende skadet etterpå.

Første sett: 21–17

Andre sett: 21–18

Et solid knippe folk fra det norske OL-teamet i Tokyo hadde møtt opp for å heie på Mol og Sørum. De ga mye lyd fra seg på den ellers tomme arenaen.