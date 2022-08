Fredrik Midtsjø klar for Galatasaray: Solgt for 35 millioner

Etter fem år i nederlandsk fotball, tar Fredrik Midtsjø (28) turen til Tyrkia.

NY KLUBB: Fredrik Midtsjø har signert en treårskontrakt med Galatasaray.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Midtsjø bytter ut nederlandske AZ Alkmaar til fordel for den tyrkiske storklubben Galatasaray. Han blir dermed lagkamerat med Omar Elabdellaoui.

Den tyrkiske storklubben har vunnet den tyrkiske ligaen 22 ganger, og vant også UEFA-cupen i 2000, men endte forrige sesong nede på en skuffende 13. plass.

AZ Alkmaar bekrefter overgangen på sine hjemmesider tirsdag. Midtbanespilleren har i lengre tid vært ryktet til Galatasaray.

Den tyrkiske klubben skriver selv at de har betalt 3,5 millioner euro, 34,8 millioner norske kroner for Midtsjø, og at han vil få en årslønn på 975.000 euro, 9,7 millioner norske kroner.

Midtsjø har signert en treårskontrakt med den tyrkiske klubben.

I helgen opplyste AZ Alkmaar på Twitter at nordmannen hadde fått tillatelse til å reise til Tyrkia for å ferdigstille en mulig overgang. Midtsjø kom til Nederland fra Rosenborg i 2017 og har siden vært en viktig brikke i klubben. 28-åringen har nesten 200 kamper for AZ Alkmaar.

– Overgangen til Fredrik for fem år siden har vist seg å være en suksess for alle parter, sier AZs fotballdirektør Max Huiberts i pressemeldingen.

– Han har vært en stabil brikke de siste sesongene. Vi var klar over ønsket hans om å dra på et nytt utenlandseventyr. Vi takker Fredrik for årene i AZ-trøyen, og ønsker ham lykke til videre i karrieren, sier Huiberts.

VIKTIG BRIKKE: Jonas Svensson (venstre) og Fredrik Midtsjø (høyre) var begge sentrale for Rosenborg-laget til Kåre Ingebrigtsen. De spilte også fire år sammen i AZ, og skal nå spille mot hverandre i den tyrkiske ligaen. Svensson spiller nå for Adana Demirspor.

Midtsjø var også en viktig brikke for trener Kåre Ingebrigtsen da Rosenborg vant serien tre år på rad fra 2015 til 2017. Han har vunnet to cupgull med RBK. Midtbanespilleren har tidligere spilt for Ranheim og Sandnes Ulf.

Midtsjø har elleve landskamper for Norge siden debuten i 2016. Midtsjø spilte de fem første kampene under Ståle Solbakken, men har ikke vært på banen siden for Norge. Han var med i troppen til kampene mot Latvia og Nederland i fjor høst.