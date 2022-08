Opplysninger til VG: Mot Lillestrøm-overgang for Thomas Lehne Olsen

Til tross for mer attraktive tilbud fra klubber i utlandet, ønsker Thomas Lehne Olsen (31) å returnere til Romerike. Etter det VG erfarer gjenstår det bare at klubbene kommer til enighet.

PÅ VEI TILBAKE: Thomas Lehne Olsen kommer trolig til å bli Lillestrøms nye spiss denne høsten.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

VG får opplyst at Thomas Lehne Olsen (31) har bestemt seg for å takke ja til tilbudet fra Lillestrøm, til tross for at for eksempelvis belgiske Standard Liège, hvor Ronny Deila er trener, er villig til å gi betydelig bedre lønnsbetingelser for spissen.

Etter det VG forstår gjenstår det fremdeles at Lillestrøm og den emiratarabiske klubben Shabab Al-Ahli Club kommer til enighet.

De gjenstående detaljene handler om hvorvidt Lillestrøm er nødt til å betale for å løsrive Lehne Olsen fra kontrakten eller ei.

31-åringen fra Moelven er imidlertid ute i kulden i De forente arabiske emirater (FAE), og ettersom klubben er nødt til å trimme antall utlendinger på grunn av reglementet i den nasjonale ligaen, har Lillestrøm gode kort på hånden.

Også danske Brøndby er blant klubbene som har vært interessert i spissens tjenester, uten å lykkes. København-klubben forsøker isteden å hente landsmannen Ohi Omoijuanfo (28) fra Røde Stjerne, får VG opplyst.

TV 2 meldte tidligere lørdag at danskene har lagt inn et bud på over ti millioner kroner.

Thomas Lehne Olsen scoret 26 mål på 28 kamper for Lillestrøm i 2021-sesongen, før han takket ja til et lukrativt tilbud fra Shabab Al-Ahli like før nyttår.

Nå skal det altså være snakk om formaliteter før Lehne Olsen kan skrive under på en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen, får VG opplyst.

Lillestrøm har akkurat nå kun spissen Holmbert Fridjonsson tilgjengelig etter at Akor Adams pådro seg en skulderskade i kampen mot Sarpsborg 08 i slutten av juli.

Tidligere denne uken ble Lehne Olsen annonsert som Lillestrøm-spiller ved en feil, men nå ser det ut til at overgangen blir mer enn bare ønsketenking.

Hverken Thomas Lehne Olsen eller LSK-sportssjef Simon Mesfin har besvart VGs henvendelse lørdag.

Publisert Publisert: 20. august 2022 16:11