Bodø/Glimt snublet mot HamKam tross to nye mål av toppscorer Pellegrino

(Bodø/Glimt – HamKam 2–2) Toppscorer Amahl Pellegrino sitt 18. og 19. seriemål denne sesongen – og står med svimlende elleve mål på de seks siste kampene. Det holdt imidlertid ikke til seier.

For på tampen av oppgjøret viste HamKam-spissen Pål Alexander Kirkevold hvorfor han har fått kallenavnet «Mål-Pål». Aleksander Melgalvis slo et innlegg langs kunstgresset, og der dukket Kirkevold opp og satte inn 2–2 for HamKam.

Dermed stilnet han Aspmyra-publikumet, som hadde begynt å innkassere seieren etter Amahl Pellegrinos andre scoring.

Bunnsolide HamKam skapte trøbbel for Bodø/Glimt allerede i første omgang, men like før pause snek Amahl Pellegrino seg fri på bakerste stolpe og nikket inn innlegget fra Hugo Vetlesen.

FESTBREMS: HamKam berget ett poeng med Pål Alexander Kirkevolds sene scoring.

Etter pause skjøt HamKam ut fra startblokkene. Hasan Kurucay utlignet på en corner, noe som var Bodø/Glimts første baklengsmål på dødball i Eliteserien 2022.

Men Amahl Pellegrino var igjen nådeløs da Hugo Vetlesen ble felt – og dommer Marius Hansen Grøtta pekte på krittmerket.

HamKam-keeper Nicholas Hagen gikk den ene veien, mens Pellegrino limte ballen kontant ned i det andre hjørnet. Det var hans 19. seriemål på 17 kamper denne sesongen.

TOPPSCORER: Amahl Pellegrino herjer i Eliteserien. Han leder nå toppscorerkampen med ni mål ned til Mohamed Ofkir, som er nummer to på listen.

Bodø/Glimt misbrukte dermed muligheten til å sette press på Molde. Med seier hadde nordlendingene vært kun to poeng bak moldenserne før de spiller borte mot Haugesund søndag, midt mellom to avgjørende playoffkamper i Conference League mot østerrikske Wolfsberger.

Nå er isteden avstanden fire poeng – og Molde kan dermed øke luken til syv poeng med seier i Haugesund.

Den regjerende seriemesteren fra Nord-Norge skal på sin side til Zagreb for å forsvare 1–0-ledelsen fra Aspmyra. Unngår Glimt tap på onsdag, er de klare for gruppespill i Champions League.

Men også i serien har de fått fart på sakene, til tross for lørdagens skuffelse.

Glimt sto med seks strake seirer før lørdagens uavgjortkamp. 25 av lagets 38 poeng er tatt i løpet av de ti siste kampene.

Publisert Publisert: 20. august 2022 19:51