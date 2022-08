Pellegrino senket Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt ett steg nærmere Champions League-gruppespill

Et praktfullt innlegg og et kontant hodestøt gjør at drømmen om Champions League lever i beste velgående for Bodø/Glimt.

Eliteseriens toppscorer klappet seg på brystet og sugde inn atmosfæren på Aspmyra.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi møter et smart lag som klarer å ta litt tempoet ut av oss. Vi er ikke gode nok og skarpe nok i vårt presspill, men det er nok tilløp til at vi kan score det andre målet også. Det er en OK prestasjon, men vi kommer ikke helt opp på nivået jeg hadde håpet på i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 og legger til:

– Vi kan slå fast at det blir en spennende kamp neste uke ... Vi skal i alle fall legge en god plan til den kampen.

Et øyeblikks magi fra den unge servitøren Joel Mvuka (19) ble etterfulgt av at Amahl Pellegrino (32) viste hvorfor han er toppscorer i Eliteserien, da han brukte hodet og omsatte det perfekte innlegget til scoring.

– Det er en fantastisk kveld, men jeg føler at vi ikke klarer å få kronen på verket. Det er sjanser nok, men vi får ikke drept matchen. Det føles nesten som et tap egentlig, sier matchvinneren til TV 2.

Dermed har Bodø/Glimt en knapp ledelse før det siste steget skal tas i den kroatiske hovedstaden åtte dager senere. Unngår Bodø/Glimt tap i returoppgjøret, blir de det første norske laget i Champions League-gruppespill siden Rosenborg i 2007.

– Vi kommer til å møte et helvetes kok der nede, sier Pellegrino.

Stappfullt

Allerede en drøy halvtime før kampstart var Aspmyra fylt til randen, og selv om flomlysene og kveldsmørkets omfavnet hverandre fullstendig før dommeren blåste for pause, var det en spesiell atmosfære da Champions League-hymnen runget over stadionanlegget i Bodø for aller første gang.

Bodø-publikumet har blitt bortskjemt med magiske europakvelder allerede før tirsdagens første oppgjør i Champions League-playoffen, og det var med den største selvfølge at Bodø/Glimt tok tak i kampen og dominerte mot laget som har blitt seriemester i Kroatia 16 av de 17 siste sesongene.

Det var tydelig at kroatene kom nordover med en klar tanke om at det defensive var hovedprioritet, men likevel kulminerte Glimt-dominansen stort sett i skumle innlegg og halvfarligheter.

Etter 37 minutter kom imidlertid øyeblikket Glimt-fansen hadde ventet på. 19 år gamle Joel Mvuka slo et aldeles praktfullt innlegg til Amahl Pellegrino, som nikket ballen kontant i mål.

Joel Mvuka var aktiv også etter pause.

– Glimt var hakket bedre

Mens lagkameratene jublet og Aspmyra-publikumet tok av, sprang Hugo Vetlesen umiddelbart frem og hentet ballen i nettet, før han beinet tilbake til midtbanen.

Glimt ville ha mer, og kun fem minutter senere var det kun marginene som stoppet Lars-Jørgen Salvesen. En perfekt slått corner fant veien til sommerkjøpets pannebrask, men det smalt i metallet i området hvor tverrligger møter stolpe.

Dinamo Zagreb-manager Ante Cacic var tydeligvis ikke fornøyd, og plukket av to spillere i pausen. En av dem var den sveitsiske landslagsspilleren Josip Drmić, som hadde blitt nærmest avkledd av stopperduoen Isak Helstad Amundsen og Marius Høibråten.

Pellegrino var nære også etter pause, men forsøket hans gikk utenfor mål. Samtidig hevet Dinamo Zagreb seg litt, og hadde også en ball i mål som ble annullert for en klar offside.

De siste minuttene satset Bodø/Glimt på å øke ledelsen, og ga vekk rom bakover. Spesielt innbytter Bruno Petkovic var nære etter å ha utnyttet en feil i Glimts bakre rekker, men nordlendingene slapp med skrekken.

– Glimt var hakket bedre i kveld, så ser vi frem til returen i Zagreb, sier Cacic på pressekonferansen etter kampen.

Returoppgjøret spilles onsdag 24. august – da kan Glimt ta steget inn i Europas ypperste selskap.