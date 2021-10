Northug tilbake som TV-ekspert etter soningen: – Vært noen tøffe runder

LILLEHAMMER (VG) Petter Northug (35) er tilbake i varmen hos TV 2 etter fjorårets brutale, personlige nedtur.

TILBAKE: Petter Northug er snart tilbake som langrennsekspert på TV 2.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

TV 2 tonet ned Petter Northugs rolle i familieprogrammet «Landskampen» til et minimum etter at skiprofilen i fjor ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika.

Trønderen har sonet straffen på en rusinstitusjon og nærmer seg nå et comeback på TV-skjermen. Northug har tidligere jobbet som langrennsekspert for TV 2 og vender tilbake til samme rolle denne vinteren.

– Det har vært noen tøffe runder og krevende avveininger, men nå er ser vi fremover og er optimistiske med tanke på fortsettelsen, forteller sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, til VG.

For Northug er tilbakekomsten til TV-skjermen etterlengtet.

– Jeg gleder meg veldig til å være tilbake, sier 35-åringen til VG under et arrangement i regi av en av hans sponsorer på Lillehammer.

Med på laget får han blant andre Petter Skinstad og Marit Bjørgen.

– Alle lytter til Marit. Hun er flink til å ordlegge seg om ski. Vi er et sterkt team, mener Northug.

TÅRER: Petter Northug i august, 2020. På en pressekonferanse innrømmet han at han har et alvorlig rusproblem.

De siste årene har vært preget av turbulens og skandaler for den tidligere langrennsløperen. Han kan likevel se tilbake på en av norsk skihistories største karrierer med 13 VM-gull og to OL-gull på merittlisten.

Nå skal han bruke ekspertisen til å gjøre det norske folket mer opplyst om nasjonalidretten.

– Jeg er alltid ærlig, og sier det jeg mener. Det kommer fra hjertet, for jeg er glad i langrenn. Også prøver jeg å forklare TV-seeren ting de ikke oppfatter like lett som meg, som har drevet med langrenn i flere år. Jeg vil gjøre det interessant, både for yngre som ønsker å satse og for dem som er genuint interessert. Det er min styrke når jeg kommenterer, forteller Northug.

– Hva forventer du og kanalen av ham i den rollen, Jansen Hagen?

– At han ikke bare er norsk mester, men verdensmester også i ekspert-rollen. Og ikke bare på selve skifaget, men også på formidling med glimt i øyet og evnen til å engasjere, provosere og inspirere, sier sportsredaktøren.

Langrenn er fremdeles en viktig del av livet til Northug, som selv håper å gå noen langløp i løpet av vinteren. TV 2-eksperten lyser opp i ansiktet når det blir snakk om den kommende sesongen.

– Vi vet hva som skjedde under femmila i VM i fjor, og det blir forhåpentligvis en ny vinter med dueller mellom Klæbo og Bolsjunov. Er vi heldig, er begge i kjempeform under OL i Beijing. Da blir det «action», sier Northug.

Han snakker om det intense oppløpet på VMs lengste distanse i Oberstdorf og dramaet som fulgte etterpå.

Årets OL-uttak er blitt betegnet som tidenes tøffeste. Aldri før har nåløyet vært trangere for håpefulle, norske langrennsløpere. Northug spår en intens kamp for tilværelsen.

– Det norske laget er veldig sterkt, det er ikke mange svakheter. Det er vanskelig å komme seg med på distanser. Noen kommer til å bli skuffet. Nossum og Monsen kommer til å stå i veldig vanskelige situasjoner når de skal ta ut den siste plassen på mange øvelser. Her tror jeg det blir mange dilemma før uttakene. Det blir dramatikk fra første helg, for det på presteres fra start, mener han.

Som ekspert og kommentator hender det at Northug blir irritert når han ser løpene. Han har selv stått i de samme, avgjørende situasjonene som løperne – og ofte løst dem til perfeksjon.

– Jeg er mindre engasjert når jeg blir satt i en boks, for da må jeg beherske meg. Da kommenterer jeg jo ut. Jeg ser alltid etter feil og muligheter når jeg ser på langrenn. Det er sånn jeg er, og det er en del av jobben, sier han.