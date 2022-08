EM-test i Monaco: Trenger fortsatt oppkastbøtte

Foran mesterskapstesten i Monaco onsdag vedgår Norges EM-medaljehåp Line Kloster (32) at hun fortsatt kan få bruk for en oppkastbøtte etter å ha krysset mållinjen.

EM-FINALEHÅP: Line Kloster (t.h) og Amalie Iuel er begge gode nok til å komme til finalen på 400 meter hekk fredag neste uke i München. Bildet er fra pressekonferansen før Bisletts Diamond League-stevne 16. juni.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er avhengig av hvor fort jeg løper. Hvor mye adrenalin jeg har i kroppen. Med en god tid er det mindre sannsynlig at jeg kaster opp, sier norgesrekordholderen på 400 meter hekk.

Under innendørs-EM i Göteborg for ni og et halvt år siden røpte Line Kloster at hun hadde en oppkastbøtte stående klar ved siden av banedekket. Anstrengelsene ved å løpe 400 meter kunne påføre henne hodesmerter. Noen ganger så sterke at hun umiddelbart måtte kaste opp.

– Det er litt bedre på 400 meter hekk. Men det er der. Det er ikke et helt tilbakelagt kapittel. Jeg prøver alltid å finne noen som har det, og et sted det er lurt å ha den. Men får jeg en ispose på hodet rett etterpå, pleier det å gå bra, svarer hun på spørsmål om den berømmelige oppkastbøtta.

I mesterskapet i Scandinavium i mars 2013 satte Line Kloster med 52,78 sekunder norsk rekord på 400 meter flatt. Det vil si uten hekker. Fire år senere gikk hun nærmest over til å løpe 400 meter hekk. Foran Bisletts Diamond League-stevne i 2018 uttalte hun at Amalie Iuel var «the one to beat» og at hun ville bli skuffet hvis hun ikke løp under 56 sekunder på langhekken.

EM-STAFETT: Elisabeth Slettum, Line Kloster, Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard satte norsk rekord på 4 x 400 meter stafett for to måneder siden (bildet). Kloster er aktuell for stafettfinalen i München neste uke.

I sterk kontrast til 32-åringens 2022: I sveitsiske La Chaux-de-Fonds i begynnelsen av juli senket hun sin personlige rekord med over ett sekund og Iuels norske med hele 81/100. Med 53,91 er hun nummer 11 på listen over de beste tidene i verden i år. Kun en europeer, Nederlands ferske VM-sølvvinner Femke Bol, er bedre enn henne.

– Medalje er en mulighet, vil jeg si. Men det skal fortsatt gjøres. Får jeg det til teknisk bra, kan det gå veldig bra, sier hun med tanke på friidretts-EM i München neste uke (15.-21. august).

– Det blir en fin test på hvordan jeg ligger an i forhold til dem, men først og fremst med hensyn til hvordan jeg ligger an selv, sier hun når det gjelder debuten i Monacos Diamond League-stevne onsdag.

– Jeg er ikke opptatt av en supertid. Holder hun rytmen til åttende hekk (av 10), er jeg veldig trygg på at hun vil gjøre det bra i EM. Ut fra resultatene er hun medaljekandidat. Men det er verdt å huske at hun bare har løpt en gang under 54 sekunder og to ganger under 55 sekunder, sier hennes mangeårige trener Petar Vukicevic.

Line Klosters «dem» er de europeiske konkurrentene på Monaco-startstreken, Viktorija Tkatsjuk og Anna Ryzjykova fra Ukraina, og Ayomide Folorunso fra Italia. Ryzhykova tok seg forrige måned til VM-finalen, der USAs Sydney McLaughlin satte verdensrekord med 50,68. McLaughlin var påmeldt til Monaco.

– Nå blir det jevnere. Det blir ikke en som stikker av gårde, sier Line Kloster når det gjelder amerikanerens avbud.

Line Kloster har ikke konkurrert på over en måned. Hun valgte å stå over VM på USAs vestkyst. Først å fremst for å prioritere EM, men også fordi hun har dårlig erfaring med lange reiser over mange tidssoner. Blant annet Tokyo-OL i fjor.

– Det er fint å få kroppen igjennom et løp. Det er perfekt en uke før EM, sier hun.

Hun og Amalie Iuel, som satte personlig rekord med 54,70 i VM, slipper å løpe kvalifiseringsheat og går rett til semifinalene torsdag 18. august fordi de er ranket topp 16. Line Kloster er også aktuell for 200 meter og 4 x 400 meter stafett for Norge. Petar Vukicevic sier de må vurdere 200 meter «underveis», og at hun eventuelt kun vil løpe stafettfinalen for Norge.

Lene Retzius er klar for stavkonkurransen i Monaco onsdag kveld. Retzius sto over VM, men er klar for EM. Grøvdal sto på startlisten til 1500 meter i Monaco, men meldte avbud mandag. Hun er kvalifisert for 10.000, 1500 og 5000 i EM.