Kritikken hagler mot Liverpool: – Hva er galt med dette laget?

(Liverpool – Leeds 1–2) Etter tap for Nottingham Forest og Leeds får Liverpool og manager Jürgen Klopp knallhard kritikk.

NY SMELL: Jürgen Klopp prøver å gi Andy Robertson noen instruksjoner, men Liverpools forsvarsspill fungerer dårlig.

Liverpool er hele 13 poeng bak ledende Manchester City etter bare 12 kamper. Det bitre 1–2-tapet på hjemmebane for Leeds lørdag kveld var lagets andre strake i Premier League. Måten tapet kom på, får profilerte stemmer til å reagere.

– Det virker som om de er arrogante i forsvarsspillet sitt, sier tidligere Arsenal-stjerne Fredrik Ljungberg i Viaplays studio.

Joe Gomez’ kjempetabbe ga Leeds og Rodrigo ledelsen før det var spilt fire minutter på Anfield.

– Dette er ikke bare en glipp fra Liverpool – dette er et alvorlig problem. Hva er galt med dette laget? De er en skygge av seg selv, sier Liverpool-legende Jamie Carragher i Sky Sports.

«EN SKYGGE AV SEG SELV»: Jamie Carragher mener Liverpool har et alvorlig problem.

Også Liverpool-helt Graeme Souness, en av klubbens beste spillere gjennom tidene, er nådeløs i sin dom etter nederlaget.

– De er milevis unna der de har vært de siste årene. De spiller ikke med samme intensitet. Midtbanen deres pleide å mobbe motstandere, men nå blir de mobbet selv, sier skotten til Sky Sports.

Da nederlandske Crysencio Summerville satte inn 2–1 for Leeds i det 89. spilleminutt, sørget han ikke bare for Leeds’ første seier over Liverpool på 21 år. Han brøt også en kruttsterk Liverpool-statistikk på Anfield.

Med Virgil van Dijk på banen på hjemmebane, hadde ikke laget tapt på 70 kamper i Premier League. Dette var stopperstjernens første ligatap på Anfield som Liverpool-spiller.

Liverpool-skribent i The Athletic, James Pearce, skriver følgende om lagets nederlag på hjemmebane:

– Liverpool taper mot et lag som kjemper mot nedrykk i andre helg på rad. For et kaos av en prestasjon dette var. Mangel på både energi, form og ideer.

Kampsak: Kjempesmell for Liverpool

Journalist David Lynch, som skriver for blant annet Liverpool Echo og Sunday Mirror, mener at klubben må ta grep i overgangsvinduet i januar.

– Når det gjelder Liverpool, så må de nå ha erkjenne at løsningene for disse vedvarende, svake prestasjonene ikke er i klubben fra før av – og gjøre noe i januar, skriver han på Twitter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp peker på det svært tette kampprogrammet som et av problemene for formsvikten denne høsten.

– Vi spiller hver tredje dag. Det er en brutal sesong for oss fordi vi har hatt skader fra første dag, og noen av spillerne måtte skynde seg tilbake, sier Klopp til BBC.

Han beklager også overfor fansen.

– Vi må kjempe oss gjennom dette, og det kommer vi til å gjøre. Det er så mange ting som er ulikt oss for øyeblikket. Jeg er lei meg for at det er slik, men sånn er situasjonen, legger Liverpool-treneren til.