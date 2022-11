Eckhoff må ta ny pause: - Vet ikke når hun er tilbake

Tiril Eckhoff (32) har gått gjennom en tøff periode og blir neppe å se i verdenscupen før til neste år.

HAR TRENT ALENE: Tiril Eckhoff fotografert på trening i Holmenkollen da VG møtte henne i slutten av august.

– Tiril Eckhoff har gått gjennom en utfordrende periode i det siste, og har ikke hatt det helt bra. Hun kan derfor ikke delta på hverken treninger eller konkurranser den nærmeste tiden, opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding.

Beslutningen er tatt av landslagslege i samråd med forbundets sportslige ledelse.

– Når hun er tilbake, vet vi ikke akkurat nå. Hun får god oppfølging og all den hjelpen hun kan få. Vi håper selvfølgelig at Tiril føler seg bedre snart, sier landslagslege Aasne Fenne Hoksrud.

Norges mestvinnende skiskytter på kvinnesiden har slitt etter forrige sesong. Eckhoff var ærlig om problemene sine da VG møtte henne på trening i Holmenkollen i slutten av august.

– Jeg gikk på en smell. Det startet da jeg fikk corona etter verdenscuprennene i Holmenkollen. Så fikk jeg en del ettervirkninger og da måtte jeg ta en pause. Jeg slet med søvnen og var utslitt, rett og slett, sa hun da.

32-åringen fortalte at hun var utkjørt og også var inne på tanken om å legge opp.

– Jeg har vært gjennom et ganske rått kjør de siste to årene hvor jeg har «pushet» godt og stått i det. Det har vært mye trening og mange tøffe prioriteringer. Det fikk jeg smake på i våres. Da var jeg utkjørt, sa hun i august.

Eckhoff har trent alene og mye med kjæresten Ånund Lid Byggland siden mai og har ikke vært med på kvinnelandslagets samlinger.

I slutten av august var ambisjonen å starte verdenscupen i Kontiolahti 30. november. Nå ryker både sesongåpningen på Lillehammer og verdenscupstarten i Finland.

Hochfilzen (8. desember) og Annecy (15. desember) - de to siste rundene før jul - ser også ut til å komme for tidlig for Eckhoff. Forhåpentligvis kommer hun til start i Pokljuka (5. januar), på VM-arenaen hvor hun i 2021 gjorde rent bord og dro hjem med «overlast» etter medaljer på samtlige seks øvelser: fire gull, et sølv og en bronse.

I så fall har hun én måned på å finne form til verdensmesterskapet i Oberhof. Det innledes 8. februar.

Podcasten «Kant Ut» som Eckhoff de siste årene har laget sammen med Ingrid Landmark Tandrevold, er også lagt på is.

– Forklaringen er jo at jeg ikke har vært frisk, på en måte. Jeg har gått på en smell, livet skjedde. «Kant Ut» er et overskuddsprosjekt, og det har jeg ikke overskudd til. Så vi får se, sa Eckhoff i et intervju med TV 2 i oktober.

– Nå er det ikke bare idretten som teller, men at Tiril har det bra i sitt vanlige liv. Idretten er bare en del av det. Hun må ha det bra i livet, det er det viktigste for oss nå, sa trener Patrick Oberegger.