Braathen på pallen i Kitzbühel: – Sa han kom til å drite seg ut

Lucas Braathen (22) sto igjen som nest sistemann på toppen under storslalåmrennet i Kitzbühel. Med 54 hundredeler å gå på, ville det seg ikke helt i finaleomgangen. Men da ledende Manuel Feller (30) kjørte ut, holdt det likevel til 3.-plass.

PÅ PALLEN: Lucas Braathen i Kitzbühel.

Braathen hadde 54 hundredeler å gå på på ledende Daniel Yule da han selv satte utfor Kitzbühel-løypen. Etter gode mellomtider i den første delen av løypen, gikk det derimot tråere inn mot mål.

Da Braathen tittet opp i målområdet, måtte han konstatere at han var 41 hundredeler bak Yule og ett fattig tidel bak britiske Dave Ryding, briten som vant rennet i fjor.

Feller sto alene igjen på toppen, men sviktet allerede i starten og kjørte ut. Dermed holdt Braathens tid til 3.-plass i Østerrike.

– Det er helt fantastisk. Å ta pallen her i fjor var en barndomsdrøm, men det var uten fans så det å komme tilbake å gjøre dette foran alle disse menneskene ... takk Gud for at jeg fikk oppleve det. Nå er neste mål seieren, sier Braathen til Discovery.

Henrik Kristoffersen hadde en tungt førsteomgang, men evnet til slutt å sikre en 5.-plass fra utgangspunktet som var en 14.-plass.

Etter rennet var «spjælingen fra Rælingen» i fyr og flamme – og litt overrasket over at Lucas Braathen ikke vant rennet.

– Jeg sa at han (Feller) kom til å drite seg ut. Egentlig er jeg litt overrasket over at Lucas ikke kjører bedre i annenomgang, men han kjører stabilt og bra og er på pallen. Selv skal jeg innrømme at det er litt surt å være to tideler fra pallplass. Men jeg legger det igjen i førsteomgang, sier Kristoffersen til NRK.

Alexander Steen Olsen imponerte stort og kjørte seg opp til en 12.-plass.

– Jeg følte jeg klarte å kjøre smart. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg gjennomførte på. Dette var gøy, sa Steen Olsen til NRK.

SOLID FINALEOMGANG: Henrik Kristoffersen i Kitzbühel søndag.

Atle Lie McGrath, som har vist stor form i det siste, kjørte på sin side ut under førsteomgangen slalåmen i Kitzbühel.

– Det var litt spesiell snø i dag. Det føltes ut som det rista fra start og jeg ble ikke komfortabel. Det var rett og slett et minefelt, og det ble veldig urolig for meg. Jeg klarte ikke å holde meg disiplinert nok og det er bare en ting å gjøre, og det er å innse at det ikke er bra nok, var McGraths dom over egen prestasjon.

Timon Haugan ble nummer 24.