Braathen på pallen i Kitzbühel

Lucas Braathen (22) sto igjen som nest sistemann på toppen under storslalåmrennet i Kitzbühel. Med 54 hundredeler å gå på, ville det seg ikke helt i finaleomgangen. Men da ledende Manuel Feller kjørte ut, holdt det likevel til 3.-plass.

PÅ PALLEN: Lucas Braathen i Kitzbühel.

Saken oppdateres!

Braathen hadde 54 hundredeler å gå på på ledende Daniel Yule da han selv satte utfor Kitzbühel-løypen. Etter gode mellomtider i den første delen av løypen, gikk det derimot tråere inn mot mål.

Da Braathen tittet opp i målområdet, måtte han konstatere at han var 41 hundredeler bak Yule og ett fattig tidel bak britiske Dave Ryding, briten som vant rennet i fjor.

Feller sto alene igjen på toppen, men sviktet allerede i starten og kjørte ut. Dermed holdt Braathens tid til 3.-plass i Østerrike.

Henrik Kristoffersen hadde en tungt førsteomgang, men evnet til slutt å sikre en 5.-plass fra utgangspunktet som var en 14.-plass.

Etter rennet var «spjælingen fra Rælingen i fyr og flamme» - og litt overrasket over at Lucas Braathen ikke vant rennet.

– Jeg sa at han (Feller) kom til å drite seg ut. Litt overrasket over at Lucas ikke kjører bedre i andreomgang, men sånn er det. Selv skal jeg innrømme at det er litt surt å være to tideler fra pallplass. Jeg legger det igjen i førsteomgang, sier Kristoffersen til NRK.

Alexander Steen Olsen imponerte stort og kjørte seg opp til en imponerende 12.-plass.

– Jeg følte jeg klarte å kjøre smart. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg gjennomførte på. Dette var gøy, sa Steen Olsen til NRK.

SOLID FINALEOMGANG: Henrik Kristoffersen i Kutzbühel søndag.

Atle Lie McGrath, som har vist stor form i det siste, kjørte på sin side ut under førsteomgangen slalåmen i Kitzbühel.

– Det var litt spesiell snø i dag. Det føltes ut som det rista fra start og jeg ble ikke komfortabel. Det var rett og slett et minefelt, og det ble veldig urolig for meg. Jeg klarte ikke å holde meg disiplinert nok og det er bare en ting å gjøre, og det er å innse at det ikke er bra nok, var McGraths dom over egen prestasjon.

Timon Haugan ble nummer 24.