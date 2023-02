Han er «verkebyllen» som ødelegger for nordmennene: – Umenneskelig

COURCHEVEL (VG) Jakten på verdenscupseirer, mesterskapsmedaljer og sammenlagtkuler i alpinsirkuset er blitt verre etter allrounderen Marco Odermatts (25) fremgang.

forrige





fullskjerm neste SLO KILDE: Marco Odermatt (i midten) tok råtta på feltet i utfor for første gang. Her med Aleksander Aamodt Kilde (t.v) og Cameron Alexander fra Canada (t.h). 1 av 4 Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

Sveitseren gliste bredt og var tydelig rørt i de franske alper etter han hadde brutt en ny barriere: VM-gull i utfor. Triumfen var hans første seier i disiplinen noensinne, etter syv annenplasser i verdenscupen.

— Dette er utrolig. Det er trolig et av de beste løpene jeg har levert, fortalte Marco Odermatt til VG og andre medier halvannen time etter han passerte målstreken i Courchevel og endte på plassen foran sølvvinner Aleksander Aamodt Kilde.

Etterpå rakk Odermatt innom både afterski i Méribel og medaljeseremoni før han spratt champagnen og spøkte om at karrieren nå var komplett i sveitsiske SRFs kveldssending på TV.

– Neida, jeg har ikke fått nok ennå, betrygget han fansen.

Egentlig var det mange mente var «den perfekte utfor» bare et slags frempek på hva man har i vente, hvis dette er nivået han besitter.

– Umenneskelig, var ordet tidligere OL- og VM-gullvinner i utfor Bernhard Russi fra Sveits brukte overfor sveitsiske Blick om Odermatts prestasjoner og evner til å takle presset.

– Den beste tekniske alpinisten for øyeblikket, sa den tysk-østerrikske rivalen Romed Baumann etter rennet.

Fakta: Marco Odermatt Alder: 25 år, født 8. oktober 1997

Nasjonalitet: Sveits

OL-medaljer: Én (Gull, Beijing 2022, storslalåm)

VM-titler: Én (Gull, Courchevel 2023, utfor)

Pallplasser i verdenscupen: 44

Seirer i verdenscupen: 19

Sammenlagtseirer: 1 (2021/22)

De siste to sesongene har Marco Odermatt vært verdens beste herre-alpinist. Hvertfall skal man regne totalcupen totalcupenDet gjeveste troféet i alpint. Deles ut på verdenscup-avslutningen til utøveren som har flest v-cup-poeng fordelt på alle konkurransene. Det deles ogs ut et trofé i spesialgrenene utfor, super-G, storslalåm, slalåm og parallell (én konlurranse i fjor). som beviset på det. Etter Aamodt Kilde vant i 2019/20-sesongen har Odermatt vært nummer to i 2020/21 før han vant overlegent med 472 poengs distanse ned til annenmann Kilde i fjor. I år leder Odermatt med 313 poeng på samme mann. Som sist er Henrik Kristoffersen nummer tre, uten å kjøre fartsdisiplinene.

Duellen Kilde mot Odermatt er det råeste innen alpint om dagen.

— Nå hater jeg ham. Neida. Jeg er selvsagt glad på hans vegne ham. Noen ganger må man bare ta hatten av for slike prestasjoner, gliste Kilde etter rennet.

Han påpekte at en konkurranse mellom to som kunne unne hverandre godt og presse hverandre fremover ikke plager ham.

— Det er utrolig. Det er kult både for ham og meg å ha denne duellen. Det er kult for fansen og hele sporten at vi har en så fin duell. Vi liker hverandre og begge fortjener medaljene, og i dag var jeg for en gangs skyld bedre enn i utfor, forteller Odermatt VG når vi spør om superduellen.

Overfor VG åpner Aleksander Aamodt Kilde for å kjøre storslalåm-rennet i VM kommende fredag. Der vil Odermatt ha det definitive favorittstempelet etter prestasjonene i verdenscupen og OL-gullet i fjor.

Riktignok skulle han ta «storeslem» i Beijing, men måtte ta til takke med den ene medaljen som reddet ham fra fiasko. Han er ikke helt uslåelig.

— Jeg skulle ønske det var gull og det skulle mange andre også. Jeg kommer inn som storfavoritt, og har egentlig mulighet til å ta gullet. Men det er også mye press og mye man skal håndtere. Jeg er veldig «happy» med hvordan jeg har klart det, og kjørte alt jeg hadde i dag, sa Kilde etter utforen.

Fredag vil Odermatt merke presset.

Og da er også Henrik Kristoffersen på plass...