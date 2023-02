Tandrevold med totalsprekk: – Jeg blir syndebukken

OBERHOF (VG) Både Ingrid Landmark Tandrevold og Ida Lien måtte ut i strafferunder på stafetten. Tandrevold fikk hele tre runder på sin etappe. Det ble for mye å hente inn og Norge klarte ikke å forsvare VM-tittelen fra 2021.

TRE RUNDER: Tandrevold måtte ut i tre strafferunder på stående skyting.

De norske kvinnene var regjerende verdensmestere på stafett, etter seieren i Pokljuka i Slovenia i 2021, og har vunnet stafetten de siste tre verdensmesterskapene.

Slik gikk det ikke i år.

Det ble med 6. plass. Italia tok VM-gull, etterfulgt av Tyskland på sølvplass, mens våre svenske naboer i øst tok bronse.

Tandrevold fikk det tøft på stående skyting på andre etappe. Hele seks bom og tre strafferunder gjorde at Norge havnet nesten ett og et halvt minutt bak Italia i tet.

Hun gikk imidlertid en fantastisk runde i et forsøk på å minimere skaden, og vekslet med Ida Lien ett minutt og ni sekunder bak Italia.

Men det klarte de norske jentene aldri å hente inn.

Tandrevold fikk trøst av lagvenninnen Karoline Knotten etter den tunge etappen. 26-åringen sier til VG at hun setter pris på støtten.

– Jeg er skuffet over stående, men vi veksler ett minutt bak. Stafetten er ikke ødelagt da. Jeg vet at jeg blir syndebukken, men det tror jeg at jeg tåler ganske bra. Det er ikke bare jeg som bommer heller, heldigvis, sier Tandrevold til VG.

Tandrevold har slitt på stående skyting dette mesterskapet. Det ble to bom både på sprinten og jaktstarten også.

– Det blir teit å si at jeg føler på skuffelse. Jeg har vært mye skuffet, så da vil man ikke stå her og si det igjen. Akkurat nå føler jeg at jeg ikke får det til. Jeg vet jeg kan bedre enn dette. Selvfølgelig er jeg veldig lei meg for at jeg har en dårlig opplevelse som går ut over de andre jentene, sier Tandevold til VG.

Ida Lien som for øvrig ble kastet inn i det.

En drøy time før kvinnenes stafett måtte Norge gjøre en endring på laget. Ragnhild Femsteinevik følte seg ikke bra og Ida Lien kom inn som erstatter på den tredje etappen.

Det så lenge ut til å klaffe bra for Lien. 25-åringen gikk raskt i sporet og spiste tid, men det skjærte seg på stående skyting, og også hun måtte ut i én strafferunde.

Det ble et for vanskelig utgangspunkt for Marte Olsbu Røiseland, som selv med kun to ekstraskudd brukt ikke klart å hente inn luken opp til medaljekandidatene.

Karoline Knotten på Norges første etappe bommet én gang på liggende skyting og to ganger på stående, men med lynraske ladinger og treff på ekstraskuddene lå hun kun 15 sekunder bak Sverige etter to ganger på standplass.

Deretter gikk hun en kjemperunde og hentet inn 10 sekunder og vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold fem sekunder bak teten.

– Jeg hadde energi på sisterunden, og det var deilig etter noen litt tunge dager, sa hun til NRK etter sin etappe.

Fysen på mer sport i helgen? Se hva som skjer i VGs sportskalender!