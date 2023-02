Flury gråt etter VM-sjokket – nedtur for Mowinckel og Vickhoff Lie

MERIBEL (VG) Jasmine Flury (29) gråt trolig litt av både glede og sjokk da hun skjønte at utfor-gullet var i boks. Med dårligere forhold var ikke de norske håpene i nærheten av medalje.

De antatt beste løperne har kjørt, men konkurransen pågår ennå. VG oppdaterer saken fortløpende.

Nærmest Flury i VM-utforen var Nina Ortlieb fra Østerrike, kun marginale fire hundredeler bak. Corinne Suter, regjerende OL- og VM-mester, tok bronsen tolv hundredeler etter.

Da det gikk opp for Flury at gullet kom til å bli et faktum, rant tårene der hun satt i lederstolen i det franske solskinnet.

– En gigantisk VM-overraskelse, konstaterer Andreas Toft, Viaplay-kommentator, om Flury.

29-åringen fra Sveits hadde tidligere kjørt 113 renn i VM, OL og verdenscup. Kun to ganger har Jasmine Flury nådd pallen - begge ganger i verdenscupen: En 2. plass i utfor i fjor og en seier i super-G i 2017.

Ragnhild Mowinckel kjørte tregt på toppen og var ikke i nærheten av å blande seg inn i medaljekampen. Hun er foreløpig nummer 10 - 84 hundredeler bak Flury.

– Kjedelig. Det stemte ikke fra toppen og hun fikk ikke med farten hun skulle, sier Marius Arnesen, Viaplay-ekspert.

På senere startnummer kom Kaja Vickhoff Lie, som tok bronse i super-G, inn som nummer 13 - over sekundet bak Flury.

– Vi håpet på mer, men støtteapparatet og løperne hadde gjort en utrolig jobb i forkant for å bli klare, sier Gfeller.

Viaplays eksperter Kjetil Jansrud og Kjetil Andre Aamodt mente begge at forholdene trolig ble tregere utover i konkurransen.

– Det er frustrerende. Jeg vet ikke om solen varmer snøen, eller hva det er, sier Mowinckel til Viaplay.

– Det ser ut som noe endret seg. Det har nok litt med snøen å gjøre, så har det vært noe vind som har avtatt, sier Tim Gfeller, trener for Norge, til Viaplay.

NEDTUR: For storfavoritten Sofia Goggia.

Storfavoritten Sofia Goggia fra Italia hadde fire av seks utfor-seirer hittil i sesongen. Men lørdag gikk det helt galt. I målhenget ble hun disket etter at den ene skien gikk på feil side da hun kjørte nærmest gjennom en port.

I målområdet så italieneren helt tom ut av skuffelse.

– Kanskje var hun overtent, sier Marius Arnesen, Viaplay-ekspert.

PS1! Norge har kun en VM-medalje for kvinner i utfor: Sølv til Astrid Lødemel i 1993.

PS2! Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted imponerte på utfor-treningen lørdag. Søndag er det konkurranse.