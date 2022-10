Høgmos Häcken mot historisk gull: - Aldri sett noe lignende

(Häcken - Malmö 2–1) Selv med én spiller mindre på banen fosset Per-Mathias Høgmos Häcken bare videre mot sitt første Allsvenskan-gull, som de kan få allerede mandag kveld. Fotballeksperten Robert Laul hyller Høgmo særlig for ett taktisk grep under supersesongen.

GULLJUBEL: Målscorer Samuels Gustafson jubler for seieren som kan sikre seriegull allerede mandag kveld, om resultatene går Häckens vei.

– Her er ingenting klart før det er klart, men jeg er ekstremt stolt av spillerne i dag, og måten vi scorer mål i undertall og skaper sjanser, sier Høgmo til svenske Discovery.

Søndag brukte Häcken bare 36 sekunder på å score kampens første mål da de møtte regjerende seriemester Malmö, som for øvrig ledes av en annen norsk trener – Åge Hareide.

Det var også en nordmann som scoret det lynraske målet. Tidligere Mjøndalen-spiller Lars Olden Larsen feide ballen i nettet.

Og med det kunne gullfeiringen så smått starte for Høgmos menn.

Nå tyder nemlig det meste på at Häcken vinner Allsvenskan - og det for aller første gang.

Häcken lot seg ikke engang stoppe av at de måtte spille med én mann mindre i rundt 40 minutter, etter at toppscorer Alexander Jeremejeff fikk direkte rødt kort på grunn av stygg armbruk.

Häcken scoret tvert imot et mål til i undertall, da fra midtbane-esset Samuel Gustafson.

SUKSESS: Per-Mathias Høgmo har løftet Häcken til uante høyder, mener Robert Laul.

Seieren gjør at Häcken leder serien ni poeng foran toer Djurgården. Bare Djurgården kan på papiret ta dem igjen, for de har tre kamper igjen og ni poeng å spille for.

Men om Djurgården skulle tape eller spille uavgjort i sin kamp mandag kveld, får Häcken det historiske gullet allerede da.

– Det var første matchball i kveld. Det er en fantastisk autoritet i dette laget som jeg liker å se, fastslår Høgmo.

Nordmannen skal ha mye av æren for stegene Häcken har tatt, mener fotballkommentator Robert Laul.

– Høgmo har løftet laget en dimensjon etter at han kom inn i 2021. Han har en sånn erfaring og en evne, sier Robert Laul, som selv er tidligere fotballspiller og i dag jobber som kommentator for Göteborgs-Posten.

I fjor endte Göteborg-laget på nedre halvdel av tabellen – i år har de kun tapt to kamper.

– De har lyktes med det alle klubber prater om: De har spilt «sitt» spill. Det går en rød og rett linje fra det de jobbet med under treningsleiren på Marbella i vinter. De har spilt på akkurat samme måte i absolutt alle kampene, sier Laul.

– Jeg tror ikke jeg har sett noe lignende i Allsvenskan noensinne. Det har vært heftig å følge med på.

Laul har fulgt Häcken tett i en årrekke, og var en av ytterst få som allerede i fjor spådde at de kunne ta sitt første gull.

Robert Laul har reist rundt for å dekke Häcken som fotballkommentator og journalist.

Det er spesielt ett grep som har imponert fotballkommentatoren.

– Häcken har utrolig raske angrep, selv om de ikke har så raske spillere. Det er fordi Høgmo har øvd inn ulike tidsintervaller på hvor fort laget skal ta seg over motstanderens banehalvdel, sier han, og forteller om hvordan den norske treneren har stått med stoppeklokke og notatblokk.

– De har jobbet med at de innen et visst antall sekunder skal komme seg til avslutning. Det er noe som stikker seg ut ved Häckens spill, og jeg tror det kommer til å inspirere andre.

Häcken har scoret 62 mål på 28 kamper. Det er klart mest.

Mye takket være lagets midtbanetrio, som består av brødrene Simon og Samuel Gustafson og Mikkel Rygaard.

– En av de beste midtbanetrioene i Allsvenskans historie, sier Laul.

Laget har for øvrig også norske Even Hovland på midtstopperplass. Han gjorde en solid kamp mot Malmö.

De to nordmennene har blitt sentrale spillere på laget. Olden kom til Häcken fra russiske Nizhny Novogrod, som han forlot da krigen i Ukraina brøt ut.

Hovland scoret da Häcken slo IFK Norrköping nylig.

Tidligere Rosenborg-spiller og nåværende AIK-spiller Mikael Lustig tar av seg hatten for hva Høgmo har fått ut av troppen.

– Det er spillere man aldri har hørt om som ser ut som en million, og spillere som har floppet i utlandet og nå gjør det bra. De har en bra miks og treneren har gjort en bra jobb, sier han til Aftonbladet.

Samuel Gustafson setter inn Häckens andre mål mot Malmö.

I Norge har ikke Høgmo trent et lag på øverste nivå siden han måtte gi seg som landslagstrener i 2016, den gang fordi resultatene uteble.

Mens han trente Norge ble det mange overskrifter om Høgmos uortodokse metoder, som blant annet besto av høytlesning av dikt.

I Sverige blir denne siden av Høgmos trenerfilosofi bedre mottatt, mener Laul.

– Jeg tror ikke de norske spillerne var modne for Høgmo den gang, sier han, og forklarer at i Sverige har Høgmo hatt en høy stjerne helt siden han kom inn og reddet Djurgården fra nedrykk for ti år siden.

– Han er kjemperespektert i Sverige. Han er annerledes. En mer filosofisk fotballtrener. Han er vel en av få trenere i Sverige som har lest andre bøker enn Zlatans selvbiografi. Han kan sitere kjente forfattere og kjente tenkere. Det er uvanlig, men det gjør ham til en inspirasjonskilde ikke bare på fotballbanen, men også intellektuellt.

Etter Norge-jobben var Høgmo i Fredrikstad, først som trener og deretter som sportssjef. Han hadde en lederstilling i fotballforbundet da Häcken hentet ham inn i 2021. Han har tidligere også trent blant annet Tromsø, Rosenborg og det norske kvinnelandslaget – som han tok OL-gull med i 2000.

Mens Høgmo nyter suksess, lugger det langt mer for kollegaen Åge Hareide.

Åge Hareide hadde egentlig lagt opp som trener, men takket ja da gamleklubben Malmö trengte hjelp i høst. Han gir seg igjen etter sesongen.

Han ble hentet til Malmö i september i et forsøk på å løfte klubben. Malmö vant serien i fjor, men denne sesongen har de skuffet stort.

Hareides inntreden har ikke ført til den helt store snuoperasjonen.

I Allsvenskan er fasiten tre tap, to uavgjort og to seiere under Hareide, mens det i Europaligaen har endt med tre strake tap. Malmö er foreløpig nummer syv på tabellen i Sverige.