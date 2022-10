Ødegaard om «Martin (15)»-hysteriet: – Det var ganske heftig

BODØ (VG) Det er åtte år siden forrige gang Martin Ødegaard (23) spilte klubbfotball på norsk jord. Arsenal-kapteinen beskriver seg selv som «en helt annen spiller og et helt annet menneske».

RETUR: Martin Ødegaard er tilbake i Bodø for første gang siden han herjet som 15-åring i 2014. Her han på vei inn på Aspmyra sammen med deler av Arsenals støtteapparat.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

20. september 2014 spilte Martin Ødegaard sin foreløpig eneste kamp på Aspmyra. I en alder av 15 år sto han bak det aller meste Strømsgodset skapte i den imponerende 4–0-seieren i Bodø.

– Der skal Sørum score, gliser Ødegaard da han får se egne herjinger i et intervju med Viaplay, som viser torsdagens kamp mellom Bodø/Glimt og Arsenal.

18.45: Følg Bodø/Glimt - Arsenal i VG Live

Han husker kampen på Aspmyra godt og beskriver det som en av sine beste kamper for Strømsgodset.

– Jeg har sett et par av de bildene. Noen av de tingene han gjør er veldig likt det han gjør i dag, sier Arsenal-manager Mikel Arteta om 15-åringens briljante involveringer:

Hysteriet rundt det 15 år gamle stjerneskuddet eksploderte. Han ble omtalt som verdens største fotballtalent, og fikk enorm oppmerksomhet fra storklubber, supportere og presse.

– Det er litt vanskelig å sette ord på det. Det var litt surrealistisk. På den tiden skjønte jeg ikke så mye av det og brydde meg ikke så mye, men når jeg ser tilbake så var det ganske heftig, sier Ødegaard i intervjuet med Viaplay.

Stortalentet reiste rundt og besøkte alle de største klubbene i Europa. Alle ville vite hvor 15-åringen skulle – og i januar 2015 falt valget på Real Madrid.

– Det var mye som skjedde og mye oppmerksomhet. Jeg var veldig ung og føler jeg er ung i dag. Det var åtte år siden, så det sier jo litt. Jeg koste meg, spilte fotball og gjorde det jeg liker aller best. Det er vanskelig å beskrive det utover at ting skjedde veldig fort hele veien.

forrige







fullskjerm neste Det var ikke uvanlig at 15–20 journalister samlet seg rundt 15 år gamle Martin Ødegaard. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Eksperter mente at Ødegaard heller burde valgt et «mellomsteg» enn å gå til gigantiske Real Madrid. Nederlandske Ajax var en klubb mange pekte på, men nordmannen dro til Spania.

Etter blant annet å ha vært på utlån i Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad, er han nå kaptein for den engelske ligalederen Arsenal – og i en flytsone han kanskje ikke har følt siden alt gikk på skinner i Strømsgodset høsten 2014.

– På den tiden gikk jo alt veldig fort og veldig bra. Det er litt annerledes. Jeg føler at jeg har etablert meg mer og er en mye bedre spiller. Jeg er mye tryggere i meg selv både på og utenfor banen. Jeg er en helt annen spiller og et helt annet menneske nå, sier Ødegaard.

Mikel Arteta var fremdeles bare 32 år og aktiv spiller i Arsenal da Martin Ødegaard herjet som 15-åring i den norske Eliteserien.

– Reisen han har hatt fra ung alder er fenomenal, og også utfordrende til tider. Han skapte store forventninger ved å legge listen veldig høyt, men han har modnet veldig, sier Arteta.

– Han har personligheten, kvaliteten og talentet, men han har også klart å forbli veldig ydmyk. Han har veldig fokus på hva han ønsker å oppnå. Personligheten hans er veldig respektert overalt på grunn av måten han opptrer og måten han snakker med alle. Jeg synes han er en eksepsjonell person, sier Arsenal-manageren.

Torsdag kveld skal Martin Ødegaard altså spille klubbfotball på norsk jord for første gang på åtte år. Bodø/Glimt tar imot Arsenal i Europa League.

Den eneste gjenværende Bodø/Glimt-spilleren som startet kampen i 2014 er midtstopper Brede Moe, som spilte hele kampen, hvor Glimt fikk Vieux Sané utvist etter bare fire minutter.

– Etter det var det stort sett ett lag på banen. Det var et Strømsgodset-lag som var godt anført av en liten kar som det var nesten umulig å ta ballen ifra, sier Trond Olsen til VG.

Strømsgodset-duoen Martin Ødegaard og Iver Fossum utfordrer Brede Moe og Morten Ågnes Konradsen, som begge er Glimt-spillere den dag i dag.

Bodø/Glimt har tatt noen steg siden de endte som nummer 13 i Eliteserien i 2014. Seieren mot Zürich i september var Glimts 14. strake hjemmeseier i Europa. Det inkluderer to seirer mot Roma, deriblant den famøse 6–1-seieren i fjor.

– Vi kjenner historien og vet hva som skjedde her for ett år siden, men det er litt irrelevant. Man må se hva laget gjør for øyeblikket, hvordan de spiller nå og det vi har sett i de siste kampene, sier Arteta om sin analyse.

Ødegaard forteller at han har veldig lyst til å spille, men har ikke kommet med noe ønske til sjefen.

– Han er altfor respektfull til å spørre om det, ler Arteta.

Bodø/Glimt – Arsenal starter klokken 18:45 torsdag og vises på TV3+ og Viaplay. Sendestart er klokken 18.00.