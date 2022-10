Dameutøvere med klar beskjed til herrelaget: – Unødvendig

Norske herreløpere har kommet med en rekke kritiske kommentarer i retning sine landslagskolleger på damelaget. Nå har både Ane Appelkvist Stenseth (27) og Anne Kjersti Kalvå (30) fått nok.

PÅ LEIR: Her er Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Ane Appelkvist Stenseth på høydetrening i Livigno i september. Kvinnelandslaget er for tiden igjen på leir i Italia.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– De har tydeligvis ikke all verden å prate om for tiden, de prater jo ekstremt mye om oss, sier Stenseth til VG.

Hun er tydelig oppgitt nå. Den siste saken i rekken hun refererer til er Emil Iversens forsvar av sin egen pappa, nemlig tidligere damelandslagstrener Ole Morten Iversen.

Emil Iversen var ikke spesielt fornøyd med hvordan enkelte av dameprofilene lanserte trenerkandidater mens hans egen far ledet laget sist vinter.

FÅR SVAR: Emil Iversen, her avbildet under en samling i Holmenkollen denne uken.

I tillegg ble landslagsløperne på damesiden møtt med mye kritikk fra herrekollegene for deres skrale oppmøte under et rulleskirenn tidligere denne høsten.

Stenseth fortsetter:

– Det har jo vært noen saker nå mot oss fra dem. Man kan jo bare begynne å lure på om de var med på den medietreningen vi hadde i år.

Anne Kjersti Kalvå, med et halvveis glimt i øyet, men også i fullt alvor, sier følgende om Iversens utspill:

– Det må være noe alvorlig galt med herrelaget så mye som de melder mot oss for tiden ...

Når VG spør Stenseth om hvordan hun opplever det Iversen faktisk sier, forteller hun at hun ikke kan skjønne hvorfor temaet om det gamle trenerteamet skal dukke opp nå. Hun påpeker at det tross alt er ett år siden.

– Er det noe spesielt av det herreløperne har sagt som du reagerer på?

– Det er mer at det har vært noen runder, de har gått mot oss i media og sier ikke så mye utenom gjennom media ...

– Har du forslag til noen tiltak for å unngå at det fortsetter sånn?

– Altså vi har jo hatt en runde i år. Jeg føler jo derfor at vi har forsøkt å gjøre noen tiltak etter sist vinter. Det er kanskje enkelt å bite på når mediene stiller spørsmål.

GODE VENNER: Anne Kjersti Kalvå og Ane Appelkvist Stenseth. Her under Tour de Ski sist vinter.

– Men bør dere ta et møte og få ting ut av verden ved et møte?

– Vi får ta en runde med Espen (Bjervig, langrennssjef). Men det kan godt være at herrene kommer med sine kommentarer uten at de mener det så veldig hardt og tøft. Men det er unødvendig at de er negative mot oss. Vi er et lag alle sammen, både dame- og herrelaget.

– Hvordan synes du Skiforbundets slagord «gode sammen» harmonerer med den kritikken som kommer mot dere?

– Det fungerer jo veldig bra når vi er sammen, det er jo god stemning da. Men nå i det siste har det vært mye saker. Jeg er veldig glad i de guttene på landslaget, jeg har ikke et vondt ord å si om dem. Men jeg synes det som skjer nå er unødvendig. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra, sier Stenseth.