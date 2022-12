Giroud raste etter tidlig bytte: – Tøff avgjørelse

(Argentina – Frankrike 3–3 e.e.o., 4–2 på straffer) Olivier Giroud og Ousmane Dembélé ble byttet ut etter kun 40 minutter i VM-finalen søndag. Det var spesielt én lite fornøyd med.

BYTTET UT: Olivier Giroud startet VM-finalen for Frankrike, men det ble ikke mer enn 40 minutter på banen for Giroud.

Argentina ledet 2–0 40 minutter ut i finalen mot Frankrike. Frankrike-trener Didier Deschamps måtte ta grep.

Ut gikk to av landets store stjerner Olivier Giroud og Ousmane Dembélé av banen til fordel for Randal Kolo Muani og Marcus Thuram.

– Jeg klandrer ikke Deschamps i det hele tatt. Han ser det samme som vi ser. Det er uansett en tøff avgjørelse, for Giroud har gitt ham så mye dette mesterskapet. Han måtte gjøre det før pause likevel, sa tidligere England-spiller Jermaine Jenas på BBC.

Finalen endte med et høydramatisk VM-gull til Argentina etter seks mål, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

AKTIV: Olivier Giroud var aktiv på sidelinjen selv om han ikke var involvert i spillet. Han ble tildelt det gule kortet av dommer Szymon Marciniak i annenomgangen.

Giroud endte opp med fire mål for Frankrike i dette mesterskapet.

Én franskmann scoret imidlertid enda mer enn Giroud dette mesterskapet. En av finalens store giganter, Kylian Mbappé (23), scoret hat trick.

Han ender verdensmesterskapet på åtte VM-scoringer.

VM-vinneren fra 2018 står dermed med 12 scoringer i VM i en alder av 23 år.

Kun fem spillere har scoret flere mål enn Mbappé i VM-historien.

Tidenes toppscorer i VM er Miroslav Klose (Tyskland) som står oppført med 16 mål. Mbappé er dermed fire scoringer unna å tangere tyskeren.

SKUFFET: Kylian Mbappé på benken etter at tre scoringer og tap i VM-finalen. 1 av 2 Foto: Manu Fernandez / AP

VM-finalen i Qatar var av det vanvittige slaget. Argentina ledet 2–0 etter 36 minutter takket være scoringer av Angel Di Maria og Lionel Messi.

Helt frem til det gjensto ti minutter igjen av kampen. Mbappé scoret to mål på to minutter og sørget for ekstraomganger.

I ekstraomgangene ble Messi tomålsscorer, mens lagkameraten fra PSG, Mbappé, ble hat trick-helt.

Kampen ble avgjort etter straffesparkkonkurranse der Argentina gikk seirende ut og vant VM-tittelen.