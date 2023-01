Klæbos VM-utfordrer ute av Tour de Ski

Johannes Høsflot Klæbos antatt største utfordrer på femmila i ski-VM i mars, Iivo Niskanen (30), er helt ute av slag. Tirsdag sto han av Tour de Ski under den tredje etappen.

UTE AV FORM: Finlands langdistansehåp Iivo Niskanen.

NTB, VG

– Med tanke på det han postet på Instagram før touren, skjønte man at det kunne skje. Det er kjedelig at han ikke kan være med å fullføre. Jeg tipper at vi ikke kommer til å se noe særlig til ham før VM, og det blir spennende å se hvordan han får det til der, sier Klæbo (26).

– Tror du han kan komme tilbake i toppform til VM?

– Det er fortsatt relativt god tid. Han har en og en halv måned på seg, og jeg tipper at han kommer til å bruke de ukene godt, svarer Johannes Høsflot Klæbo på Ntbs spørsmål.

Niskanen selv var overbevist om at han skulle klare å hente seg inn igjen til VM-dagene i Planica.