Jakob Ingebrigtsen ble kåret til «Årets mannlige utøvere»

HAMAR (VG) De norske idrettsheltene feires under Idrettsgallaen 2023. Totalt 12 priser skal deles ut i løpet av kvelden.

Vinnerne av årets lag er sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum under Idrettsgallaen

De to siste utgavene av gallaen har vært preget av coronarestriksjoner, men lørdag var det endelig tilbake til normalen. Foran et stjernespekket Hamar OL-amfi fikk sandvolleyballguttene Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) den første prisen.

De ble kåret til «Årets lag».

– Det har vært et fantastisk år. Vi klarte endelig å dra i land VM-gullet. Det var det siste vi manglet og grunnen til at vi begynte med det her, sier Christian Sørum i seierstalen på NRK.

Deretter var det duket for «Årets mannlige utøver». Der gikk Jakob Ingebrigtsen til topps.

– Tusen takk for en utrolig gjev pris, sier Ingebrigtsen i en videosendt takketale.

– Jeg tror det er kult å være nordmann nå og i årene som kommer. Vi må være den nasjonen med mest kvalitet per innbygger. Det er utrolig inspirerende, sier Ingebrigtsen.

Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Årets trener: Årets lag: Anders Mol og Christian Sørum Utøvernes pris: Årets mannlige parautøver: Årets forbilde: Årets ildsjel: Årets kvinnelige utøver: Årets gjennombrudd: Årets mannlige utøver: Jakob Ingebrigtsen. Årets navn: Årets hederspris: Listen oppdateres fortløpende med vinnerne.

Benedicte Isabel Mortensen og Kjetil Jansrud på rød løper under Idrettsgallaen

Idrettsgallaen er blitt arrangert hvert år siden 2002. Dette er den 22. gangen gallaen arrangeres.

I fjor ble Maren Lundby kåret til «Årets navn», mens hedersprisen gikk til Karen Espelund. Gallaen arrangeres i regi av NRK, Norges idrettsforbund og Norsk Tipping.