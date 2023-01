Erling Braut Haaland kåret til «Årets navn»

HAMAR (VG) De norske idrettsheltene feires under Idrettsgallaen 2023. Totalt 12 priser skal deles ut i løpet av kvelden.

De to siste utgavene av gallaen har vært preget av coronarestriksjoner, men lørdag var det endelig tilbake til normalen. Foran et stjernespekket Hamar OL-amfi ble Erling Braut Haaland kåret til «Årets navn» av folket. Han fikk også «Utøvernes pris», stemt frem av utøverne selv.

– 2022 har vært et «grævla» bra år, både for meg og ganske mange norske utøvere. Det er vanskelig å sette idretter opp mot hverandre, det kunne like gjerne vant noen andre som vant, men jeg er glad for at jeg klarte det. At trofeet er stemt frem av dere, er «gildt». Det motiverer meg. Vi satser på at 2023 blir magisk, sier Haaland i en tale på NRK.

Nordmannen ble tidenes dyreste nordmann da han signerte for Manchester City i sommer. Der har han fått en forrykende start, med 21 mål på 16 kamper i Premier League.

Therese Johaug ble kåret til «Årets kvinnelige utøver». Dette er den fjerde gangen hun vinner prisen, men den første gangen hun mottar den på scenen. I 2022 vant Johaug endelig sine første individuelle OL-gull (30 km og 15 km). Etter sesongen la hun opp som skiløper, og for få dager sin delte hun gladbeskjeden om at hun venter barn.

– Jeg vil takke min kjæreste og forlovede Nils Jakob (Hoff). Han er en bauta i livet mitt og en som jeg gleder meg å dele livet mitt med, sier Johaug på NRK. Hun takker også familien, venner, støtteapparat og det norske folk.

Jakob Ingebrigtsen ble kåret til «Årets mannlige utøver». Han danket ut kandidater som Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg skulle ønske jeg var på Hamar. Men jeg er i Spania på høydeleir og forbereder meg til viktige løp om noen uker, sier Ingebrigtsen i sin takketale på storskjermen.

Ingebrigtsen har i løpet av 2022 vunnet VM-gull (5000 meter) og -sølv (1500 meter), samt EM-gull på 5000 meter og 1500 meter. I februar satte han også verdensrekord på 1500 meter innendørs med tiden 3.30,60.

– Det er kult å være nordmann i årene som har vært og årene som kommer. Per innbygger må vi være landet med mest kvalitet. Det er utrolig inspirerende, fortsetter han.

Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Helle Sofie Sagøy Årets trener: Thorir Hergeirsson Årets lag: Anders Mol og Christian Sørum Utøvernes pris: Erling Braut Haaland Årets mannlige parautøver: Jesper Saltvik Pedersen Årets forbilde: Casper Ruud Årets ildsjel: Eira Weseth, Hof IL Årets kvinnelige utøver: Therese Johaug Årets gjennombrudd: Pål Haugen Lillefosse Årets mannlige utøver: Jakob Ingebrigtsen Årets navn: Erling Braut Haaland. Årets hederspris: Listen oppdateres fortløpende med vinnerne.

Casper Ruud har også imponert med blant annet finale i både French Open og US Open, men det var på grunn av sin sympatiske væremåte på og utenfor banen at han fikk prisen som «Årets forbilde». Det skjer bare noen uker etter at den internasjonale tennisen hedret ham med sportsånd-prisen Stefan Edberg Sportsmanship Award.

– Det er hyggelig å bli hedret på denne måten. Takk til nordmenn som følger med, det er hyggelig å høre at jeg er et godt forbilde for mange unge der hjemme, sier Ruud. Han forbereder seg i disse dager til Australian Open.

Christian Sørum og Anders Mol er også en duo som trives i varmere strøk. Sandvolleyballgutta ble kåret til «Årets lag».

– Det har vært et fantastisk år. Vi klarte endelig å dra i land VM-gullet. Det var det siste vi manglet og grunnen til at vi begynte med det her, sier Christian Sørum i seierstalen.

Saken oppdateres fortløpende.

Idrettsgallaen er blitt arrangert hvert år siden 2002. Dette er den 22. gangen gallaen arrangeres.

I fjor ble Maren Lundby kåret til «Årets navn», mens hedersprisen gikk til Karen Espelund. Gallaen arrangeres i regi av NRK, Norges idrettsforbund og Norsk Tipping.