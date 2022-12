Lukaku klikket – Belgia-sjefen slutter

AL-RAYYAN (VG) (Kroatia – Belgia 0–0) Først lot Romelu Lukaku (29) frustrasjonen over å ryke ut av VM gå utover innbytterbenken. Så meldte Belgias landslagssjef Roberto Martínez (49) at han går av som landslagssjef.

SKUFFET: Romelu Lukaku med hendene i ansiktet blir trøste av assistenttrener Thierry Henry.

Belgias «gylne generasjon» skuffet enormt i VM. 0–0-kampen mot Kroatia gjorde at de er ute av VM. Roberto Martínez gir seg nå som landslagssjef.

– Min situasjon er klar. Jeg er ferdig, det hadde skjedd om vi hadde blitt verdensmestere også. Det har ingenting å gjøre med at vi er slått ut, sa han etter kampen.

Han forteller videre at avgjørelsen ble tatt før VM.

Etter kampen satt han med blanke øyne på pressekonferansen i Qatar.

– Det var min siste kamp med laget, og det er emosjonelt, som dere kan se for dere, sa Martinez på pressekonferansen etter kampen.

Etter han sa det ble det helt stille i salen.

– Jeg kan ikke fortsette, sorry, sa en preget Martinez.

Romelu Lukaku har vært skadeplaget inn mot VM. I jakten på scoring og avansement kastet landslagssjefen for Belgia, Roberto Martínez, Inter-spissen inn etter pause. Den belgiske avisen L'Avenir oppsummerer det slik:

«Lukakus enorme fiasko».

Etter kampen så vi bildene av spissen som kjørte en knallhard knyttneve inn i pleksiglasset i innbytterbenken. Glasset ble ødelagt, uten at Lukaku brydde seg nevneverdig over det.







STOLPEN: Rett etter pause satte Romelu Lukaku ballen på innsiden av stolpen. 1 av 4 Foto: Rolex dela Pena / EPA

For Lukaku brente noen gigantiske sjanser. En i stolpen, heading over mål, med magen på åpent og kun en heroisk Josko Gvardiol hindret at Lukaku ble overtidshelt.

– Litt uflaks, og litt mangel på teft og brodd. Han ser ikke så skarp ut som han har gjort tidligere, sa fotballekspert i TV 2, Simen Stamsø-Møller.

Belgia er med det ute av VM. Videre fra gruppen gikk Marokko og Kroatia.

– Jeg synes det er klart at prestasjonen i dag var god nok. Vi kan ikke angre på noe, sa landslagssjef Martinez på TV 2 etter kampen.