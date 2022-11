Lillehammer senket Oilers i «Hockey Classic»: – Stemningen var helt magisk

(Lillehammer-Stavanger Oilers 4–1) William Mäkinen (27) scoret sitt første mål for Lillehammer da han klinket inn 3–1 tre minutter før slutt og Johan Eriksson senket definitivt Oilers da han plasserte hjemmelagets fjerde i tomt bur ett minutt senere.

REDNINGSMANN: Lillehammer-keeper Trym Gran stoppet så å si alle skudd fra Stavanger Oilers-køller i Håkons Hall lørdag kveld i Lillehammer.

Lillehammers keeper Trym Gran reddet 42 skudd.

– Stemningen var helt magisk. Det er noe av det kuleste jeg har vært med på, sier den egentlige matchvinneren i et intervju vist av rettighetshaver TV 2 umiddelbart etter storkampen i det som var Lillehammer-OLs storstue for snart 29 år siden.

– Det var veldig moro å være med på. Men jeg trodde ikke det skulle være så varmt. Jeg tror jeg drakk syv liter vann i hver pause, tilføyer 21-åringen med et bredt glis under mustasjen.

– Vi får steppe opp og vise at vi kan spille bedre ishockey. Vi må vinne 50/50-duellene. Det er bare det som gjelder, mente Lillehammers Johan Eriksson (26) i et intervju i pausen mellom andre og tredje periode i Håkons Hall.

Hjemmelaget ledet da toppserieoppgjøret - kalt «Hockey Classic» på grunn av kampsted: OL-byens storstue - 2–1 etter scoringer av Lillehammers Nick Dineen i første periode og Stavangers Colton Beck (1–1) og Adrian Ellingsen (2–1) i midtperioden.

De to første i overtallsspill, Ellingsens i spill fem mot fem utespillere fire minutter etter Oilers-utligningen.

Ifølge offisiell statistikk hadde gjestene omtrent skutt Lillehammer i senk de første 40 minuttene, derav Erikssons bekymring.

Da det nærmet seg de ordinære sluttminuttene holdt imidlertid fortsatt Lillehammer scoringsineffektive Stavanger Oilers stangen, selv om Trym Gran i hjemmemålet var blitt pepret med rundt 40 skudd - foran påfallende mange tomme publikumsseter.

– Vi må være desperate etter returer, og score mål, sa Stavangers Daniel Bøen Rokseth da de ennå ikke hadde gjort det.

– Vi har slitt med det de siste kampene, forklarte han videre.

Og det var fortsatt deres akilleshæl da tilhengerne som faktisk hadde møtt opp dristet seg til å ta den såkalte bølgen fire minutter før slutt.

Med tre minutter igjen pådro Colton Beck seg en soleklar to minutter utvisning. Den anledningen utnyttet William Mäkinen til fulle. Fra sin backposisjon fanget den tidligere Grüner-spilleren pucken, avanserte silkemykt og avfyrte et knallhardt håndledd-skudd som Stavanger-keeper Henrik Holm ikke hadde en sjanse i havet til å redde.

Ni sekunder i overtallsspill. Det var tiden Lillehammer trengte for i praksis å senke regjerende mester Stavanger, to dager etter borteseieren 4–2 over Mjøsa-rival Storhamar på borte-is.

Til slutt slo Johan Eriksson til med å sette inn 4–1 i tomt mål etter at Stavanger hadde tatt Henrik Holm av isen for å redusere og utligne ...

Tidligere lørdag ettermiddag slo Lillehammers kvinnelag Stavanger Oilers 5–2 i toppserien Bambusa-ligaen.