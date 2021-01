Lotta Udnes Weng om Svahn: – Hun ødela løpet mitt

FALUN/OSLO (VG) Det ble en dramatisk sprint i Falun for de norske kvinnene: Lotta Udnes Weng (24) og Maiken Caspersen Falla (30) ble begge utslått i kvartfinalen.

Linn Svahn i aksjon i Falun. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Linn Svahn vant foran Anamarija Lampic og Jonna Sundling.

Det var drama i det første kvartfinaleheatet da Linn Svahn kastet seg inn foran Lotta Udnes Weng på oppløpet. Men Svahn fikk ingen straff, og Lotta Udnes Weng var dermed utslått.

– Svahn tråkker på mine ski og jeg må stoppe. Jeg holdt på å ta «en Bolsjunov», jeg skjønner at han reagerte som han gjorde, sier Lotta Udnes Weng til NRK. Til VG sier hun:

– Jeg mener Svahn burde vært disket, det er svakt av juryen. De er ikke konsekvente. Hun ødela løpet mitt.

Tvillingsøster Tiril Udnes Weng fikk forøvrig en muntlig advarsel for en tilsvarende forseelse i semifinalen.

– Det var sikkert korrekt, ellers hadde hun blitt disket. Hun hadde høyere fart enn Weng, sier den svenske langrennssjefen Anders Byström til NRK om dramaet mellom Linn Svahn og Lotta Udnes Weng.

Det er dette som Udnes Weng viser til når hun sier hun holdt på å ta «en Bolsjunov»:

– Mitt syn er at Linn skifter linje for sent, sier den norske treneren Ola Vigen Hattestad til NRK.

– Hun ødelegger for Lotta. Men Lotta er i rute til det som skjer senere. Det er det vi må ta med oss i dag.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn var knallhard på direkten:

– Jeg mener at juryen faktisk skal deplassere Linn Svahn for den kvartfinalen der, men de tør ikke det mot Linn Svahn på hjemmebane i Sverige.

– Svahn kan være glad for at hun fikk gå denne finalen, sa samme Bjørn etter at svensken hadde vunnet hele rennet.

Maiken Caspersen Falla ble slått ut i kvartfinalen i kamp med Jonna Sundling og Emma Ribom.

– Jeg følte meg fin, men fikk ikke helt betalt. Der er kjipt.

– Hva kan vi forvente av deg til VM?

– Jeg tror jeg kan vinne, men jeg kan også ryke tidlig. Det blir spennende å se. Jeg føler det kan gå begge veier.

Hun utpeker Linn Svahn som den store gullfavoritten i Oberstdorf-VM.

– Det er kult å se hvor mange gode jenter det er i sprint nå. Nivået er høyt, så jeg er glad for at jeg klarte å vinne, sier Linn Svahn i et intervju med arrangøren.

Hjemmehåpet Johanna Hagström var rakest i prologen, der alle de norske løperne gikk videre til kvartfinalene.

