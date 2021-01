30-årskrise for Carlsen: Taper mer enn han vinner

Den 30. november 2020 fylte Magnus Carlsen 30 år. Resultatene etter det har vært eksepsjonelt dårlige til verdens beste sjakkspiller å være.

WIJK AAN ZEE: Storturneringen i Nederland i januar hvert år er en av Magnus Carlsens favoritt-turneringer. Men denne gang har det ikke gått så bra. Han titter han på franske Maxime Vachier-Lagraves parti. Foto: Remko de Waal / ANP

Tapet mot 18 år gamle Andrej Esipenko i Wijk aan Zee søndag vakte oppsikt. Det var russerens første møte med verdensmesteren

Det var første gang siden 2017 nordmannen tapte et parti i den prestisjefylte turneringen som spilles i januar hvert år - og går over hele 13 runder.

Ifølge sjakkeksperten Tarjei J. Svensen var det første gang siden 2015 Carlsen tapte mot en spiller med mindre 2700 på den offisielle ratingen. Espipenko på 59. plass har 2677, mens Carlsen topper med 2862.

Vi har gått gjennom Carlsens partier fra fødselsdagen den 30. november - og stt på hvordan det har gått i de partiene som er spilt siden den gang - og registrert på 2700chess.com:

Seirer: 21.

Remiser: 25.

Tap: 22.

Statistikken er oppsiktsvekkende, fordi Magnus Carlsen vanligvis opererer med helt andre tall. For eksempel spilte han 125 partier med langsjakk uten å tape fra 31. juli i 2018 til 11. oktober 2020.

Nå er Magnus Carlsen bare nummer åtte når åtte av 13 runder er unnagjort av årets Tata Steel Chess i Wijk aan Zee.

– Dette handler nok om et tema Magnus selv har snakket godt om - hvor lett det er at selvtilliten forsvinner. Han har tre skuffende turneringer på rad før Wijk aan Zee, og det er ikke vanlig kost for vår mann, sier NRKs ekspert Torstein Bae til VG.

– De andre får også troen på at han kan slås, så det blir en dobbel effekt. Det med selvtillit er interessant. Man kunne tenke at dette var null problem etter 10 år som nummer én og et titall triumfer i fjor. Men slik er det ikke: Nedturer preger Magnus som alle andre.

– Hvis han tar Nils Grandelius i dag kan han fortsatt vinne, men det er mange foran nå og jeg tror ikke på sluttseier. Mer realistisk enn sluttseier er å få en god avslutning og starte på gjenoppbygging av selvtillit frem mot VM langsjakk i november, mener Torstein Bae.

Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New in Chess, er blant dem som har fulgt Magnus Carlsens karriere lengst. Han sier til VG:

– Dette er veldig rart, for Magnus liker seg jo så godt i Wijk aan Zee. Fra utsiden ser det veldig bra ut. Jeg vet ikke om han er påvirket av det er portforbud etter klokka 21 på kvelden? Men jeg tviler på om det er har noe med det å gjøre. Jeg vet ærlig talt ikke, det blir rene spekulasjoner. Bare Magnus selv vet svaret.

Carlsen stilte ikke til rettighetshaver TV 2 etter søndagens tap mot Esipenko, men han skrev en humoristisk tweet som tilsynelatende var en måte å fortelle at nederlaget var mer smertefullt enn corona-testen som spillerne må gjennom.

– Men Magnus kan fortsatt slå tilbake, mener ten Geuzendam, med tanke på at det er 1,5 poeng opp til ledende Alireza Firouzja og fem runder gjenstår.

Tirsdag skal Carlsen spille mot den svenske overraskelsesmannen Nils Grandelius, som i flere runder lå i ledelsen. Nå ligger han ett poeng bak ledende Firouzja og et halvt poeng foran Carlsen.

– Om man skal møte Magnus noen gang, så er det når han har hatt en tøff turnering. En Magnus i storform er en tøff utfordring, sier Grandelius til Aftonbladet.

– Det er bra timing nå. Formen hans har vært litt tvilsom.

Tata Steel Chess er den første fysiske toppturneringen siden Norway Chess. Har det noe å si for Carlsens prestasjon? Vi spør Torstein Bae:

– Det fysiske tror jeg ikke er noen avgjørende faktor. Han har tre skuffelser på nett før dette.

