Zidane om Ødegaard-overgangen: – Jeg ba ham bli og kjempe

Zinédine Zidane ba Martin Ødegaard om å bli, men nordmannen var lei og ønsket seg bort. Det fortalte Real Madrid-manageren på fredagens pressekonferanse.

MANAGER: Zinédine Zidane prøvde å overtale Martin Ødegaard til å bli, men fikk ikke viljen sin. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Real Madrid hentet Martin Ødegaard tidlig tilbake fra låneoppholdet i Real Sociedad, men tilværelsen i hovedstaden ble ikke slik nordmannen hadde sett for seg.

Etter bare en halv sesong, med svært begrenset spilletid, valgte Ødegaard å gå på et nytt utlån – denne gangen til Arsenal.

På pressekonferansen før lørdagens kamp mot Huesca fikk Zinédine Zidane spørsmål om hvorfor Ødegaard dro på utlån til London-klubben.

– Han ønsket å dra, og vi har snakket sammen to-tre ganger. Han er en spiller som ønsker å spille. Jeg sa til ham at han skulle bli her for å kjempe, holde hodet kaldt og tenke langsiktig. Vi trengte ham og ønsket mitt var at han ble. Det ble dessverre ikke slik. Jeg håper han er fornøyd, sier Real Madrid-manageren, ifølge Marca.

Ødegaard har tidligere også vært lånt ut til Heerenveen og Vitesse fra den spanske klubben.

Zidane er under press. Real Madrid var favoritten til å stikke av med La Liga-tittelen denne sesongen, men har gjort ting vanskelig for seg selv. Gapet opp til byrival Atlético Madrid er på hele ti poeng, og forrige serierunde gikk de på et overraskende hjemmetap mot Levante.

Ødegaard fikk Arsenal-debuten på tampen av kampen mot Manchester United forrige uke. I midtukekampen mot Wolverhampton kom han aldri innpå.

Publisert Publisert: 5. februar 2021 16:58

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent