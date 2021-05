Hamilton med årsverste i kvalifisering: – Seieren er utenfor rekkevidde

Lewis Hamilton kan trolig se langt etter seieren i Monaco Grand Prix. Ingen har vunnet fra startspor tre eller dårligere de siste ti løpene i fyrstestaten. Ferraris Charles Leclerc sikret «pole position» med et smell.

SLET MED Å FÅ OPP FARTEN: Lewis Hamilton var neppe fornøyd med lørdagens kvalifisering i Monaco. TV-bildene avslørte et lurt smil his hans argeste konkurrent, Max Verstappen (t.v.), da førerne var ferdig med økten. Foto: SEBASTIEN NOGIER / X02583

Mercedes-føreren som har vunnet tre av de fire første løpene av 2021-sesongen ble kun nummer syv under lørdagens kvalifisering, mens hans argeste mesterskapsrival, Max Verstappen, kjørte inn til 2. plass. Hamilton hadde ikke vært dårligere enn nummer to i kvalifisering i 2021-sesongen før lørdag.

– Den (bilen) føltes ikke så ille torsdag. Vi gjorde noen endringer og den var ganske fryktelig i dag, sier Hamilton til Sky.

Monegaskeren Charles Leclerc inntar søndag «pole position» på hjemmebane i det prestisjetunge løpet. Det er første gang Ferrari inntar beste startspor siden oktober 2019.

Leclerc krasjet ut av løpet med snaut halvminuttet igjen av kvalifiseringen. Det sørget for at dommerne heiste det rød flagget, og at Hamilton ikke fikk legge ut på en siste runde for å forbedre tiden.

– Det er synd å avslutte i veggen, det føles ikke helt det samme. Men samtidig er jeg er utrolig fornøyd, gliser Leclerc under munnbindet etter løpet.

Max Verstappen var åpenbart ikke fornøyd med Ferrari-førerens krasj.

– Faen heller. Det ville vært den runden. Jævla drit, var Red Bull-førerens umiddelbare reaksjon da han ikke fikk en siste sjanse til å gå sikre beste startspor foran Leclerc.

Han gjentok skuffelsen etter løpet, men i hakket mer diplomatiske ordlag.

– Vi får tidenes Monaco Grand Prix, utbryter V Sport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Monaco Grand Prix – med sine mange svinger og smale gater – byr på få forbikjøringsmuligheter. Kvalifiseringen spiller derfor en ekstra viktig rolle. Ni av de siste ti løpene er vunnet av førere som startet løpet fra de to beste startsporene (se faktaboks).

– Det er nesten umulig å kjøre forbi her. Lørdag er dagen. Det gjør at seieren er utenfor rekkevidde, men minimum er åpenbart 7. plass, sier Hamilton til Sky.

Plasseringen er Hamiltons dårligste siden Grand Prix-løpet i Tyskland i juli 2018. Da vant han fra startspor nummer 14.

Fakta Vinnere av Monaco Grand Prix Vinnere siste 10 utgavene med startspor i parentes: 2019: Lewis Hamilton (P1) 2018: Daniel Ricciardo (P1) 2017: Sebastian Vettel (P2) 2016: Hamilton (P3) 2015: Nico Rosberg (P2) 2014: Rosberg (P1) 2013: Rosberg (P1) 2012: Mark Webber (P2) 2011: Vettel (P1) 2010: Webber (P1) Les mer

BEST PÅ HJEMMEBANE: De fleste Formel 1-førerne bor i Monaco, men Charles Leclerc er den eneste med monegaskisk statsborgerskap. Her gir han tommel opp etter kvalifiseringen. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

De fire første VM-rundene har endt med Lewis Hamilton og Max Verstappen som de to beste. Førstnevnte leder førermesterskapet etter tre seirer og 94 poeng, 14 poeng mer enn Verstappen som vant i Emilia Romagna Grand Prix.

Nå får Verstappen en gyllen mulighet til å ta et jafs innpå sin argeste konkurrent i sammendraget.

Slik starter førerne søndagens løp:

1. Charles Leclerc, Ferrari

2. Max Verstappen, Red Bull

3. Valtteri Bottas, Mercedes

4. Carlos Sainz, Ferrari

5. Lando Norris, McLaren

6. Pierre Gasly, AlphaTauri

7. Lewis Hamilton, Mercedes

8. Sebastian Vettel, Aston Martin

9. Sergio Perez, Red Bull

10. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

11. Esteban Ocon, Alpine

12. Daniel Ricciardo, McLaren

13. Lance Stroll, Aston Martin

14. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo

15. George Russell, Williams

16. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

17. Fernando Alonso, Alpine

18. Nicholas Latifi, Williams

19. Nikita Mazepin, Haas

20. Mick Schumacher, Haas

PS! Haas-fører Mick Schumacher sto over kvalifiseringen etter å ha krasjet på lørdagens trening, tidligere på dagen.

SCHUMACHER-TRØBBEL: Haas-fører Mick Schumacher unnskyldte seg overfor teamet sitt da han krasjet under trening, tidligere lørdag. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

