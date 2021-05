Kristiansen advarer Grøvdal mot OL-dobling: – Høres ut som en idiotisk plan

Karoline Bjerkeli Grøvdal imponerte med et løp fire sekunder under verdensrekorden på fem kilometer gateløp lørdag. Den tidligere løpedronningen Ingrid Kristiansen lot seg imponere, men ber 30-åringen gå for én øvelse i OL.

RIO: Karoline Bjerkeli Grøvdal lyktes godt med å doble under OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det slår meg at det høres ut som en idiotisk plan. 5 000 og 10 000 meter i samme mesterskap – det er ikke det samme som ski-VM, sier Ingrid Kristiansen til VG.

Selv ble hun verdensmester på nettopp 10 000 meter i VM i 1987.

– Å springe begge to i mesterskap synes jeg høres ganske skummelt ut. Det er mye mer belastende enn å gå 30 og 15 kilometer på ski. Akkurat det synes jeg at høres litt rart ut. Jeg ville bestemt meg for én av dem, sier 65-åringen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal imponerte virkelig i sesongåpningen og planlegger å løpe en 10 000 meter førstkommende helg, hvor målet er å løpe raskt nok til å kvalifisere seg til OL på distansen.

Kristiansen viser til at for eksempel Karsten Warholm ikke lyktes med å doble 400 meter og 400 meter hekk under EM i 2018. Bjerkeli Grøvdal har i VM i 2018 og 2019 kombinert 5000 meter med henholdsvis 1500 meter og 3000 meter hinder, begge uten stor suksess.

– Det er litt brutalt, men det slo meg at det høres litt skummelt ut, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Det jeg mener er at hun må ta sjansen. Her må vi satse på en ting og satse på at det er det rette, sier hun.

KLAR BESKJED: Sats på én øvelse, sier Ingrid Kristiansen. Foto: Hallgeir Vågenes

Bjerkeli Grøvdal selv ber Kristiansen ta en titt på OL i 2016, hvor Bjerkeli Grøvdal løp 5 000 og 10 000 og ble henholdsvis nummer 7 og 9 på de to distansene.

– Nå synes jeg hun (Kristiansen) er veldig negativ her. Det skal hun få lov til. Jeg har veldig god erfaring med å doble 5 000 og 10 000. Jeg er ganske trygg på den doblingen og det er mange dager mellom. 5 000 er først og blir en førsteprioritet. 10 000 blir som en bonus, hvor jeg springer på slutten av mesterskapet. I verste fall kan jeg trekke meg. Det er litt det å ha muligheten til å doble, mener Bjerkeli Grøvdal.

I sommerens OL er det forsøk på 5 000 meter 30. juli og finale 2. august. 10 000-meteren arrangeres 7. august, på mesterskapets nest siste dag.

– Det blir litt slik fordi de to distansene er ganske like i treningen og sjansene mine er ganske like. Jeg er veldig glad for at 5 000 meter kommer først. Jeg tror absolutt jeg kan hevde meg like bra på en 10 000 meter, men jeg har mer erfaring på 5 000 meter, så det er naturlig at det blir prioritet nummer én, sier Bjerkeli Grøvdal.

30-åringen er uansett meget godt fornøyd med sesongdebuten.

– Det var deilig å få til det løpet. Jeg hadde en veldig god høstsesong, så jeg la lista litt der. Dette viser at jeg fortsatt tatt steg, sier hun, og kaller det en lettelse.

– Nå har jeg fått en bekreftelse på at jobben er gjort bra i vinter. Så er det å få til kvalifiseringen neste helg, fortsette treningen og forhåpentligvis få til en del konkurranser, sier Bjerkeli Grøvdal, som håper flere utenlandske konkurranser vil være mulig i løpet av juni og juli.

