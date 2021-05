Barcelona rotet seieren - tittelen i ferd med å glippe

(Levante - Barcelona 3–3) Barcelona ledet 2–0 og 3–2, men klarte ikke slå Levante. Det gjør at seriegullet ser ut til å ende opp i Madrid.

TRENGER HJELP: Lionel Messi og Barcelona må håpe at noen spolerer poengfangsten til Atlético Madrid og Real Madrid. Foto: PABLO MORANO / X07441

Barcelona kjørte over Levante (på 13. plass) før pause. 1–0 kom ved Lionel Messi på volley, mens Pedri satte 2–0 i åpent mål.

Men vertene ga seg ikke. Gonzalo Melero stanget inn en redusering i 57. minutt og 2–2 kom tre minutter senere ved Jose Luis Morales etter feilpasning av Messi i forkant.

Bare fire minutter gikk før Ousmane Dembele satte 3–2 for Barcelona på vakkert vis. Levante protesterte og ropte på offside, uten å bli hørt. Med seks minutter igjen lurte Sergio Leon inn 3–3 med et smart skudd.

Uavgjort gjør at katalanerne er ett poeng bak Atlético Madrid, som har en kamp til gode. Det betyr at Messi og Barcelona må ha hjelp for å bli seriemester.

Atlético Madrid har alt i egne hender for å ta første ligatittel siden 2014. Diego Simeones menn må gjøre jobben mot Real Sociedad, Osasuna og Real Valladolid i de siste rundene.

GULLKAMP: Diego Simeones Atlético Madrid har overtaket på seriegullet, mens Barcelona og Zinedine Zidanes Real Madrid jakter dem. Foto: GERARD JULIEN / AFP

Real Madrid er poenget bak Barcelona med en kamp mindre og stiller akkurat nå med sterkere kort i gullthrilleren. Sergio Ramos & co har igjen Granada, Atletico Bilbao og Villarreal. I løpet av disse rundene må de hvitkledde ta igjen to poeng på byrivalen.

For Barcelona gjenstår Celta Vigo og Eibar. Atlético hadde en stor luke tidligere i sesongen, men Real Madrid og Barcelona har krympet inn forspranget utover våren.

PS! Messi er suveren toppscorer i La Liga med 28 mål på 33 kamper, åtte mål foran Real Madrid Karim Benzema.

11. mai 2021