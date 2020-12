Marte Olsbu Røiseland tok sesongens første seier

Etter to andreplasser kom sesongens første seier i verdenscupen for Marte Olsbu Røiseland - som også tar over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

– Det betyr veldig mye! Jeg har hatt en bra start på sesongen, men jeg har manglet toppen og seieren, sier Røiseland til SVT.

Det ble spennende på siste skyting av kvinnenes jaktstart i østerrikske Hochfilzen.

Olsbu Røiseland kom inn med et stort forsprang, men det aller siste skuddet gikk kant ut og hun måtte i strafferunden.

– Jeg holdt på å ødelegge det på sisteskuddet, så jeg måtte gå alt jeg hadde og det var nervepirrende. Det var en god følelse, det er første gang jeg får ha et gult startnummer, sier Røiseland.

Den jaktende Dzinara Alimbekava skjøt fullt hus, men gikk likevel ut bak - og Olsbu Røiseland økte forspranget inn i mål. Røiseland startet som nummer fire, men brukte ikke lang tid på å vise at hun ikke hadde intensjoner om å forbli utenfor pallen.

Dermed tar hun også over den gule ledertrøyen fra Hanna Öberg.

BEST: Marte Olsbu Røiseland skal bære den gule ledertrøya i verdenscupen etter søndagens seier. Foto: Jostein Magnussen

Karoline Knotten gjennomførte en mesterlig jaktstart med tjue treff og gikk opp fra 29. til 5. plass.

Tiril Eckhoff hadde best utgangspunkt av de norske kvinnene, men allerede på første skyting bommet hun på tre av fem skudd og mistet all mulighet til å kjempe om topp-plasseringene.

– Det flyter ikke i det hele tatt. Det er dritt, egentlig. Jeg vet ikke helt hva jeg driver med på liggende skyting, sier hun til SVT.

Med totalt seks bom ble det en skuffende 17. plass, mens Ingrid Landmark Tandrevold endte på 19. plass med fire strafferunde. De to norske profilene har henholdsvis 81 og 84 i treffprosent så langt denne sesongen.

– Det startet bra med liggendeskytingen og jeg var god i sporet, men jeg fortviler meg mer og mer over stående skyting. Jeg får ikke blinkene ned og nå mister jeg mer og mer troen. Akkurat nå er jeg litt lei meg, sier hun til SVT.

