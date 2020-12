Du kan fortsatt stemme på 100-listen

VG-sportens 100-liste julaften har – som alltid – vakt mange diskusjoner. Nå har du tid fram til mandag kl. 14.00 med å stemme på din favoritt. Spenningen er stor om hvem som skal toppe folkets liste.

Erling Braut Haaland var nummer én på VGs liste. Mange har stemt på folkets liste, og der er det foreløpig disse fem på topp (VGs plassering i parentes):

1. Viktor Hovland (2).

2. Erling Braut Haaland (1).

3. Bodø/Glimt (100).

4. Casper Ruud (7).

5. Karsten Warholm (5).

Det skiller altså bare to bokstaver - og noen stemmer - mellom de to beste.

Selv stemmer du ved å gå inn på listen, klikke på de forskjellige utøverne - og så stemme på din favoritt ved å trykke på «sett som din favoritt».

– Jeg er helt enig i at det står mellom Hovland og Haaland, sier Magnus Sveen, redaktør i blant Norsk Golf.

– Hvorfor har Hovland blitt så populær?

– I tillegg til prestasjonene, er det nok fordi han er den typen han er. Folk er blitt glad i Viktor på kort tid, til tross for at de ser lite til ham. Men på denne listen konkurrerer han jo med en kar som er blitt en av verdens beste spisser i en alder av 20 år, så jeg skjønner at det er jevnt.

– Hva synes du ellers om listen?

– Jeg synes Bodø/Glimt er for langt nede, svarer Sveen. Det gjør også det norske folk, som altså har stemt ligamesteren fra 100. plass til 3. plass til nå.

Erling Braut Haaland hyllet både Viktor Hovland og andre norske idrettshelter i sitt «seiersintervju»:

– Han Hovland har levert noe voldsomt i år. Jeg har fulgt godt med i det siste. Vi har fullt av gode idrettsutøvere i Norge, og fremtiden er lys for Norge, fastslo Borussia Dortmunds superspiss.

