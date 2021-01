Yngstemann vant Bø-duell: Bedre enn Bjørndalen og Fourcade

Johannes Thingnes Bø (27) tok sin 50. verdenscupseier i sprintrennet i Oberhof fredag. Tarjei (32) tapte Bø-duellen og kom på 2. plass. Sturla Holm Lægreid (23) bidro til en helnorsk seierspall.

De 50 seirene har kommet på færre renn enn både Ole Einar Bjørndalen og Martin Fourcade trengte for å nå denne milepælen.

– Den 50. seieren er et stort tall for meg. Jeg er veldig stolt over det jeg har oppnådd. Raskeste 50 foran to legender som Ole og Fourcade er ubeskrivelig bra, men jeg har mange renn å ta igjen på de to totalt, sier han til VG.

Johannes Thingnes Bø hadde en stavbrekk like før mål - men det holdt likevel til seier, 10.8 sekunder foran storebror.

– Det føltes utrolig bra i dag. Jeg har trent veldig, veldig godt sammen med Tarjei i jula. Jeg har følt meg helt rå de siste par dagene, sier han til NRK.

– Staven hadde ikke så mye å si, så lenge det ikke var noen skikkelig sekundstrid. Men Tarjei er ofte bedre enn meg på den siste runde.

Brødrene Bø har tilbrakt julen sammen på hytta på Skeikampen. Tarjei Bø hadde fullt hus på begge skytingene. Det hadde også Sturla Holm Lægreid, men han hadde ikke like høy fart i sporet.

– Jeg er kjempeglad. Det var en hard duell mot Johannes. Jeg følte meg litt på defensiven fysisk. Løypa er tøff. Jeg gikk ut med en liten ledelse fra andre skyting, men dette er et terreng som Johannes er ekstremt god i, sier Tarjei Bø til NRK.

Norge hadde på forhånd fire ulike vinnere av sprintrenn denne sesongen: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale.

Dale fikk én bom på liggende, men hadde fullt hus i stående og ligger an til 5. plass i løpet.

– Det var bittert med den bommen, innrømmer Johannes Dale.

Dermed går tre nordmenn først ut i jaktstarten lørdag.

– Hvis Bø-brødrene ikke treffer, er jeg der, sier Holm Lægreid i NRK-intervju.

Norge har vunnet av syv av ti individuelle verdenscuprenn denne sesongen.

– Det er utrolig rått det vi driver med om dagen. Det smøreteamet får til med bare fire av åtte til start her. For et team vi er. Smøreteam, løperne og lagledelsen - alt er organisert veldig bra, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

– Seier både for kvinner og menn er en pangstart på nyåret!

Han hadde desidert beste langrennstid i rennet, nesten halvminuttet foran nestemann, Johannes Dale. Svenske Martin Ponsiluoma hadde tredje beste langrennstid.

De norske skiskytterne fikk en dramatisk oppladning til verdenscupen i Oberhof i og med at smøresjefen Tobias Dahl Fenre testet positivt for corona etter ankomst til Tyskland. Tre andre norske smørere er også satt i karantene. Norge har imidlertid fått assistanse av kinesiske smørere, som de samarbeider med.

– Det har vært en drømmestart på sesongen, fastslo Sturla Holm Lægreid i et NRK-intervju før start.

– Vi liker oss i Oberhof. Jeg tror vi skal være godt forberedt, sa Tarjei Bø.

VM skal gå i Oberhof i 2023.

