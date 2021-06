Suksess i Wimbledon-comebacket for Murray

(Murray-Basilashvili 6–4, 6–3, 5–7, 6–3) Etter flere års fravær var Andy Murray (34) endelig tilbake på gammel gress. Den tidligere Wimbledon-vinneren fikk en drømmestart på årets turnering.

PÅ HJEMMEBANE: Britiske Andy Murray var endelig tilbake på gresset i Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Andy Murray var tilbake i singelturneringen av Wimbledon for første gang siden 2017, da han ble slått ut etter å ha slitt med en hofteskade.

Briten har flere gode minner fra gressbanene i London, hvor han tidligere har vunnet to Grand Slam-titler. Men de siste årene har Murray glimret med sitt fravær i den tradisjonsrike turneringen.

34-åringen har lenge slitt med hofteskaden og gått glipp av flere gode år på tennisbanen, men fikk en positiv opplevelse i comebacket mot Nikoloz Basilashvili i åpningsrunden av Wimbledon.

Murray vant de to første settene og ledet 5–0 i det tredje da motstanderen slo brutalt tilbake. Basilashvili vant de syv neste gamene og sørget for et nytt sett. Men i det fjerde settet fikk Murray igjen sving på racketen og sikret seieren.

Dette er den første Grand Slam-turneringen Murray deltar i siden Roland Garros i september i fjor. Han er nå rangert som nummer 118 i verden.

I tillegg til seirene i Wimbledon, har Murray også en Grand Slam-tittel fra French Open.

Verdensfirer Stefanos Tsitsipas gikk på en kjempesmell i første runde av Wimbledon. Han tapte i strake sett mot Frances Tiafoe og kan allerede pakke tennisbagen og reise hjem fra London.

– Jeg lever for disse øyeblikkene, gliser Tiafoe.

Grekeren spilte nylig finale i French Open, hvor bare verdensener Novak Djokovic viste seg for sterk.

I første runde av Wimbledon vant Tiafoe settene 4–6, 4–6, 3–6 i en kamp som varte litt over to timer.

– Jeg syns du plutselig så svakhetene hans, spesielt backhand-returene, sier Eurosport-ekspert og tre ganger Grand Slam-vinner Mats Wilander.

Svensken roser Tiafoe, men mener at Tsitsipas ikke så «mentalt klar ut» og at forberedelsene ikke hadde vært optimale. Kampen kommer kun to uker etter finalen i French Open.

fullskjerm neste GRESK SKUFFELSE: Stefanos Tsitsipas tørker svetten etter nederlag i strake sett mot Frances Tiafoe. 1 av 5 Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Tiafoe er rangert som verdens 57. beste spiller. Han møter enten kanadiske Vasek Pospisil eller spanjolen Roberto Carballés i neste runde.

Dette er fjerde gangen Tiafoe slår ut en topp 10-spiller, men amerikaneren har aldri utkonkurrert en spiller med høyere ranking enn Tsitsipas.

Djokovic er regjerende mester i Wimbledon, men måtte likevel kjempe godt i kampen mot Jack Draper (19), rangert som nummer 253 i verden. Briten vant det første settet, men måtte til slutt innse at serberen var altfor sterk.

Også på kvinnesiden var det duket for overraskelser. Tsjekkiske Petra Kvitová (31) ble på forhånd omtalt som en av favorittene til å vinne Wimbledon.

Hun slet tungt mot Sloane Stephens (28) – ranket som 73 i verden – og gikk tapende ut i strake sett med sifrene 3–6, 4–6.

NUMMER 10 MOT 73: Petra Kvitova måtte gi tapt for Sloane Stephens. Amerikaneren har tidligere vært ranket så høyt som 3. plass, men har slitt med formen de siste sesongene. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Publisert Publisert: 28. juni 2021 18:07 Oppdatert: 28. juni 2021 22:50