Warholms trener om skremmeskuddet: – Fantastisk!

Med tidenes nest raskeste tid - 5/100 bak verdensrekorden - ga Rai Benjamin (23) klar beskjed om at han ikke har til hensikt å la Karsten Warholm (25) «spasere» til OL-gull. Warholms trener beskriver erkerivalens resultat som «fantastisk».

SÅ NÆR: Rai Benjamin var noen centimeter fra - 6/100 - fra å slette Kevin Youngs verdensrekord på 400 meter hekk under det amerikanske mesterskapet i friidrett natt til søndag norsk tid. Foto: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det er et fantastisk resultat!, svarer Leif Olav Alnes på spørsmål om Rai Benjamins supertid natt til søndag norsk tid.

Rai Benjamins 46,83 er tidenes nest beste tid, fire hundredeler bedre enn forrige tidenes nest beste - Karsten Warholms europeiske rekordløp 46,87 sekunder i Stockholm 23. august i fjor. Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord er 46,78 sekunder, satt i OL–finalen i Barcelona i 1992.

– Det er kult. Det er nest raskest i verden noensinne, og fire hundredeler bedre enn Karstens «pers» (personlige rekord). For en som er glad idrett og liker at det er spennende, gjør dette det enda mer spennende - når utfallet ikke er gitt, tilføyer Warholms mangeårige suksesstrener med tanke på OL-bataljen i Tokyo om en måned.

Rai Benjamin ble nummer to da Karsten Warholm vant sitt andre VM-gull med tiden 47,42 sekunder i Doha for snart to år siden.

Leif Olav Alnes tilføyer at «det er en spenning vi må hylle», før han med et av sine kjente mantra - på sedvanlig humørfylt vis - understreker at «der jeg kommer fra» inviteres det ikke til begravelse før pasienten er død.

– Det (400 meter hekk) holder et legendarisk høyt nivå. Santos må heller ikke undervurderes, sier han med tanke på den brasilianske langhekk-kometen Alison dos Santos (21) som satte personlig rekord med 47,57 for en måned siden og skal møte Warholm til duell på Bislett om fire dager.

– Det gjør litt vondt å vite at jeg var «der» og ikke kunne ta den. Komma, null, fem. Det er ikke en gang «ingenting» sett i den store sammenheng, uttalte Rai Benjamin etter finaleløpet på 400 meter hekk i det amerikanske mesterskapet i Oregon.

Med «komma, null, fem» mener han 0,05 sekunder. Det vil si 5/100 av ett sekund. Så langt - eller kort - var han fra å tangere sin landsmann Kevin Youngs verdensrekord.

– Men dette er bare mer bensin på bålet. Det vil komme når det kommer. Etter å ha fordøyd det, er jeg på en måte glad for at jeg ikke gjorde det nå. Hvis jeg hadde slått verdensrekorden, hva skulle jeg ha gjort i Tokyo? Ville jeg ha vært i stand til å opprettholde formen? uttalte Rai Benjamin ifølge The Washington Post etter nesten-rekorden.

– Det var ikke et perfekt løp. Jeg vet jeg kan løpe «lave» 46 hvis jeg virkelig prøvde. Hovedmålsettingen min i dette stevnet var ikke å slette verdensrekorden, tilføyde han.

EGEN KLASSE: Rai Benjamin la andremann Kenny Selmon (t.v) og David Kendziera på 3. plass et godt stykke bak seg de siste 200 meterne under 400 meter hekk-finalen i det amerikanske mesterskapet. Foto: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rai Benjamin «kontrollerte» første halvdel av finaleløpet i Eugene, før han «satte opp farten» fra siste sving og over hekkene på oppløpet. Han sier han ble inspirert av å se Grant Holloway storme inn til 12,81 sekunder på 110 meter hekk i sin semifinale. Det er kun 1/100 «svakere» enn Aries Merritts verdensrekord 12,80 fra 2012. Holloway vant finalen med 12,96 sekunder.

– Det fikk meg til å ville gjøre noe spinnvilt, sier Rai Benjamin.

Kenny Selmon (24), som vant USA-mesterskapet for tre år siden, ble nummer to bak Benjamin i finalen med 48,08 sekunder. David Kendziera (26) satte personlig rekord med 48,38 og ble nummer tre. Trioen er dermed klar for 400 meter hekk i Tokyo i månedsskiftet juli til august.

Karsten Warholm vil sesongdebutere på 400 meter hekk under Bisletts Diamond League-stevne kommende torsdag. Etter at han sørget for verdens beste tid (33,26) på 300 meter hekk samme sted 5. juni, er forventningene høye - Bisletts stevnegeneral Steinar Hoen har nærmest (på Warholms vegne) lovt publikum verdensrekord.

– Vår tilnærming er å løpe få konkurranser, som også har å gjøre med at verden fortsatt er i en pandemi. Så vil konkurransene vise hvor heldig vi har vært med den tilnærmingen. Vi forskutterer aldri. Men det er vanskelig å argumentere for at «gode forhold» er en dårlig sak. Alt som øker sjansen før bedre resultat, er velkomment, svarer Leif Olav Alnes på spørsmål om muligheten for at Warholm skal kunne matche Benjamins ferske tid - i finværet som er spådd.

– Det var vanskelig forhold da han løp til rekord i Stockholm (i fjor). Men vi sier som alltid. Godt gjort er bedre enn godt sagt. Så får vi se torsdag, sier Leif Olav Alnes.

