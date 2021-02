Nå er bare Ronaldo og Messi bedre

(Lazio-Bayern München 1–4) Nå er bare Cristiano Ronaldo og Lionel Messi foran Robert Lewandowski (32) på listen over tidenes målscorere i Champions League.

Med 1–0-scoringen mot Lazio er han oppe i 72 mål i den mest prestisjefylte turneringen i Europa. Disse 72 fulltrefferne har kommet på bare 95 kamper, 25 av dem i utslagsrundene. Ronaldo har 132 mål og Messi 118, men polakken har nå passert Raul.

Siden 2018/19-sesongen har Robert Lewandowski nå 27 mål - mens Lionel Messi i samme tidsrom har 19.

Tittelforsvarer Bayern München vant hele 4–1 på bortebane over Lazio i Champions Leagues åttendedelsfinale tirsdag kveld.

Jamal Musiala, 17 år og 363 dager gammel, la på til 2–0 på et langskudd - etter å ha blitt vakkert satt opp av Alphonso Davies og Leon Goretzka. Musiala er født i Tyskland, men oppvokst i England som en del av Chelseas akademi.

Han har spilt yngres landskamper for både England og Tyskland og skal ikke ha bestemt seg for hvilket land han vil spille for som senior, men Tyskland-sjef Joachim Löw har gjort det klart at han ønsker seg Musialas kunster.

17 ÅR: Musila jubler etter å ha gitt Bayern ledelsen 2–0. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Ifølge Opta ble han tirsdag tidenes yngste engelskmann til å score i Champions League.

3–0 kom også i 1. omgang. Coman satte full fart langs kanten, men skuddet ble reddet av Pepe Reina. Leory Sané var på plass på returen og satte ballen enkelt i nettet.

Sané har tydeligvis funnet formen, for det var han som gjorde «alt» i forkant av 4–0-scoringen. Han la inn, og i et forsøk på å rydde opp satte Francesco Acerbi ballen i eget mål.

Lazio fikk et trøstemål ved Correa, men var aldri i nærheten av true Bayern, som tok det temmelig piano ut over i 2. omgang.

Bayern München har bare ett poeng på to ligakamper etter at de vant klubb-VM. 3–3 mot Arminia Bielefeld og tap 2-1 mot Eintracht Frankfurt. Men det er ikke noe i veien med formen - om vi skal dømme etter kampen i Roma tirsdag.

Laget fra sør-Tyskland har nå vunnet 17 av sine 18 Champions League-kamper siden starten av sist sesong. Én kamp har endt med uavgjort. De har 51 plussmål på disse kampene.

Bayern München ble etter hvert mer opptatt av å trygge seieren enn å skape mer.

