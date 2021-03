Fotballforbundets nye plan: Seriestart for Start 15.mai

Eliteserien og 1.divisjon får ny premieredato for tredje gang.

NFF har lagt nye planer for seriestarten i fotball. Om de får grønt lys blir Starts første serierunde 15.mai. Foto: Tor Erik Schrøder

Eliteserien skal etter planen sparkes i gang 8. og 9.mai.

Starten på 1. divisjon, der Start og Jerv spiller, er flyttet til 15. mai.

– Det viktigste for oss er å få en forutsigbarhet. Nå virker dette som en realstisk startdato, så får vi håpe at det går etter planen, sier Christopher MacConnacher, daglig leder i Start en Drøm AS.

2. divisjon går i gang 5.-6. juni. På kvinnesiden blir Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.-23. mai.

Planen forutsetter at lag kan trene og spille treningskamper igjen fra midten av april.

Opprinnelig skulle seriefotballen på herresiden ha første avspark 2. påskedag, men koronasituasjonen og forbud mot kamper tvang NFF til å utsette åpningen til første helgen i mai.

Senere har også det vist seg å bli for tidlig. Den nye datoen er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og kulturminister Abid Rajas (V) ambisjoner. Myndighetene har åpnet for å gi grønt lys så lenge smittesituasjonen tillater det.

Snart gode nyheter?

En endelig avklaring vil tidligst komme 7–8.april. Da skal statsminister Erna Solberg (H) etter planen til Stortinget for å legge fram en større gjenåpningsplan.

Men klarsignalet for toppfotballen kan også komme til å drøye. Helsedirektoratet har anbefalt at seriekamper først bør bli vurdert i uke 18 etter en periode med tillatte treningskamper. Det vil si samme uke som NFF har lagt opp til sesongstart.

Ulikt

Det har vært store forskjeller på toppklubbenes treningshverdag de siste ukene. Der lag som Rosenborg, Brann og Viking har kunnet trene som vanlig, er klubber i Viken og enkelte andre regioner fortsatt rammet av forbudet mot fellestreninger.

I alt er ni klubber i Eliteserien og tre i 1. divisjon menn er underlagt en slik nekt. Start har de siste ukene trent som normalt.

Regjerende seriemester Bodø/Glimt har kommet seg unna problemene ved å være på treningsleir i Spania.