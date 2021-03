Haaland får spille mot Gibraltar: – Tilbake til tegnebrettet

MARBELLA/OSLO (VG) Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland (20) får spille VM-kvalikkampen mot Gibraltar.

SPILLEKLAR: Erling Braut Haaland. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det bekrefter elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, til VG.

– Regler kan endre seg, men per nå er situasjonen slik at alle spillerne i troppen er frie til alle de tre kampene, sier hun.

VG har tidligere skrevet at Ståle Solbakken kanskje måtte klare seg uten den norske storscoreren i sin aller første kamp som norsk landslagssjef. Dette på grunn av at Gibraltar regnes som et britisk oversjøisk område.

I praksis betød det at Haaland ville måtte gå i karantene etter landslagssamlingen og dermed miste flere kamper for Borussia Dortmund.

– Dette er veldig bra, men nå må jeg opp på rommet igjen. Det er tilbake til tegnebrettet. Nå må jeg vurdere alt på nytt. Dette scenariet hadde jeg ikke planlagt for, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

Les også NFF har fått positiv Haaland-beskjed: - Et gjennombrudd

Solbakken sitt første landslagsuttak inkluderer fem spillere som holder til i Tyskland. Det er nevnte Haaland, i tillegg til førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Julian Ryerson (Union Berlin) og Alexander Sørloth (RB Leipzig).

De norske landslagsspillerne som holder til i Frankrike har det også vært usikkerhet rundt. NFF melder at alle kan være med, noe som betyr at Birger Meling (Nimes) og Ruben Gabrielsen (Toulouse) er med i Solbakken sin tropp.

Norge skal møte Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i sine tre første kamper i VM-kvalifiseringen. Kampene mot Gibraltar og Montenegro er bortekamper hos de respektive landene Norge skal møte. Tyrkia-kampen er egentlig en hjemmekamp, men er flyttet til Malaga ettersom norske myndigheter ikke gir unntak til karantenereglene for toppidrettsutøvere.

Haaland viste lørdag ettermiddag at han har formen inne - mot Köln scoret han to mål. Se begge her: