Hovland om nedturene: – Jeg hadde litt mentale kollapser

Viktor Hovland (23) hadde en enorm start på sesongen før kreftene sa stopp i de to siste turneringene. Nå venter prestisjefylte WGC – Dell Technologies Match Play

I SLAGET: Viktor Hovland har - tross nedturer de to siste turneringene - hatt en strålende sesong. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland hadde en strålende start på 2021 med flere topp 5-plasseringer og seier i Mayakoba Golf Classic.

Under Players Championship for halvannen uke siden klarte derimot ikke Hovland cuten. Blant annet grunnet to straffeslag for å ha plassert en ball feil.

Mens han i starten av mars ble nummer 49 i Arnold Palmer Invitational etter en svak avslutning.

Hovland at han tror nedturene kom fordi kroppen og hodet var kjørt etter mange turneringer og mye reise.

– Jeg liker ikke å lage unnskyldninger, men man må stikke fingeren i jorda. Jeg hadde litt mentale kollapser, spesielt med markøren og jeg følte at det var litt tomt. I tillegg spilte jeg ikke min beste golf. Da blir det tungt, sier Hovland til VG på en digital pressekonferanse.

Eget hjem og seng

Onsdag starter WGC - Dell Technologies Match Play med 64 spillere og 10,5 millioner dollar i premiepotten. Turneringen spilles i matchplay, og det er første gang Hovland deltar i denne høyt verdsatte turneringen. I forkant har han prøvd å koble av hjemme i Oklahoma med kompiser.

– Det er viktig selv om jeg spiller golf hver dag da også. Da er jeg i komfortable omgivelser, i mitt eget hus, i min egen seng og ser folk jeg er vant til å se. Da slapper man helt av. Det var det jeg trengte, sier Hovland.

– Er det noe du har finpusset den siste tiden?

– Jeg har jobbet litt med jernene (til nærspillet). Jeg føler at jeg må bli mer presis med de korte jernene. Det kommer ikke over natta, eller kanskje det kan gjøre det. Men jeg må stramme til det spillet litt igjen. Jeg har fokusert mye på andre deler av spillet, og kan ikke la dette skli ut.

– Mer hjernespill

I matchplay konkurrerer spillerne i duell om å vinne flest mulig hull - i motsetning til vanlig golf der målet er bruke færrest mulig slag på banen. Fra tidligere år er Hovland ansett som en god matchplay-spiller.

– Det er en stund siden, men jeg gleder meg til å spille matchplay igjen. Det tillater at man kan spille med litt større risiko blant annet. Du trenger ikke hele tiden å spille perfekt golf. Du kan legge en strategi utifra hvordan motspilleren presterer. Det blir litt mer hjernespill, sier Hovland.

Han er nummer 14 på verdensrankingen. Han møter Abraham Ancer (ranket som nummer 29 i verden), Bernd Wiesberger (nummer 46) og Kevin Streelman (nummer 58) i gruppespillet i WGC - Dell Technologies Match Play.

Etter denne ukens turnering venter årets første major, The Masters, 5–11. april.

PS! Turneringen sendes på Viaplay og V Sport Golf onsdag-fredag (kl. 19-01), lørdag (15-23) og søndag (16-01).

PS2! Hovland ble kåret til månedens spiller på Europatouren

Publisert Publisert: 23. mars 2021 17:17