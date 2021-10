Rosenborg gir opp seriegullet etter poengtap: – Måtte ha seier her

(Haugesund – Rosenborg 0–0) Markus Henriksen (29) gir opp seriegullet, etter at det for andre gang denne sesongen endte målløst mellom Haugesund og Rosenborg

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over resultatet. Vi måtte ha med oss seier her for å fortsatt et lite håp, sier Markus Henriksen om gullkampen til Discovery+.

For med tre poeng mot Haugesund, hadde Rosenborg satt press på Molde og Bodø/Glimt før de startet sin storkamp klokken 20:00.

I stedet ble det «bare» ett poeng for Trondheimsklubben, da det endte 0–0 på Haugesund Sparebank Arena. Det er samme resultat som da lagene møttes på Lerkendal i juni.

GIR OPP GULLET: Markus Henriksen (til høyre) tror ikke Rosenborg kommer til å kjempe om seriegullet.

– Jeg synes vi hadde nok muligheter, men det var de siste pasningene som sviktet oss, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til Discovery+.

– Det var tungt der ute i dag. Rosenborg er gode med ball. Vi var ikke gode i kontringsspillet, og da sliter vi. Det ble en kjedelig kamp, sier Haugesund-spiller Kristoffer Velde til Discovery+.

Haugesund tok tak i kampen de første minuttene, men så tok Rosenborg over mye av det som skjedde før pause.

Det resulterte også i to målsjanser for Rosenborg-spiss Noah Holm. Først ble en frekk hælflikk reddet av Haugesund-keeper Egil Selvik, før en heading fra god posisjon gikk over mål.

– Jeg synes det var en ganske god første omgang. Vi må bare fortsette å kjøre på. Det mangler bare litt på det siste, sier Henriksen i pausen.

I andre omgang fikk innbytter Dino Islamovic omgangens første sjanse, men hans hodestøt gikk rett på Selvik.

Ellers ble omgangen preget av få muligheter og lite trøkk foran mål. Det var i hvert fall helt frem til Haugesund fikk en enorm mulighet fem minutter før slutt.

FIKK KAMPENS STØRSTE MULIGHET: Badou maktet ikke å overliste Rosenborg-keeper Julian Faye Lund.

Plutselig var Alioune «Badou» Ndour helt alene med Rosenborg-keeper Julian Faye Lund. Han klarte likevel ikke å overliste målvakten, og dermed endte det 0–0 i Haugesund.

Det er første gang Rosenborg holder nullen på bortebane siden desember 2020.

– Det er i hvert fall noe å ta med seg, sier Henriksen.

