Hovland i ubehagelig diskusjon: – Ikke komfortabel

Viktor Hovland (24) var tydelig utilpass da han på vei mot 16. hull havnet i en verbal disputt med Daniel Berger - som på sin side åpenbart lot seg irritere over nordmannens standhaftighet.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– For å være ærlig. Jeg er ikke komfortabel med det. Det var ikke det jeg så, sier Viktor Hovland en gang i løpet av den etter hvert langtrukne diskusjonen mellom Daniel Berger, Joel Dahmen og ham selv.

Den kan tydelig ses og høres i et lengre klipp fra den siste runden av The Players Championships-turneringen i Florida.

Den startet da Berger - plupp! - slo ballen i vannet. Det var det selvsagt ingen tvil om. Tvilen inntraff da amerikaneren mente at han skulle få lov til å droppe - det vil si plassere - ballen på et bestemt sted, i henhold til ballens forutgående bane. Hovland og amerikaneren Joel Dahmen, som altså gikk i flight med Berger, mente han hadde sett feil.

– Jeg så ikke ballen gå over der, på venstre side, sier Viktor Hovland.

Berger spør Hovland hvor han vil ha den. Hovland svarer på kanten av fairway. Før de har kommet så langt, har nordmannen også uttalt at han er «litt skeptisk». En dommer er også kommet inn i handlingen. Han mener de tre spillerne, Berger, Dahmen og Hovland, hadde best utsikt til ballens banevinkel.

– Dere må bestemme, sier han.

Spillerne er ikke i stand til å bli enig om en samstemt beslutning. Stemningen kan kalles amper. Diskusjonen vil liksom ikke ta slutt. Berger sier, om Hovland og Dahmens synspunkt, at det er galt - med en hissig undertone. Han sier til dommeren at han ikke finner seg i at «de gutta» holder på sånn.

Viktor Hovland trekker seg litt tilbake, slår ut med armene - han synes ikke dette er noe gøy. Etter hvert kom kamphanene, om det er lov til å bruke det ordet i golf, til et kompromiss. Berger droppet ballen omtrent midt i mellom stedet der Hovland og Dahmen mente var rett sted, og punktet der Berger gjerne ville ha slått den fra.

Men episoden hadde åpenbart gått inn på Viktor Hovland. Under pressekonferansen uttalte han høflig nok at han har stor respekt for Berger, men at banen og de andre spillerne «må beskyttes».

– Det var ingen behagelig diskusjon. Men når du mener noe sterkt, må du stå på ditt, sa Viktor Hovland.

Han endte på delt niendeplass, Berger på 13. plass.