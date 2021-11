Grepene som gjorde ham til landslagsspiller: – Aldri tenkt at jeg kan sikte meg inn på det

GOD DAG PÅ KONTORET: Thomas Lehne Olsen inne i Lillestrøms lokaler på Åråsen.

LILLESTRØM (VG) Han traff Ståle Solbakken som 18-åring da et stipend fra HamKam ga et treningsopphold i FC København. Siden den gangen har Thomas Lehne Olsen (30) knapt trodd at A-landslaget kunne være noe for ham.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har aldri tenkt på landslaget som en sannsynlighet, aldri tenkt at jeg kan sikte meg inn på det, sier Lillestrøms 22 seriemål sterke toppscorer.

12 år etter at han fikk være med på A-lagstrening i Solbakkens gamle danske klubb og trente teknikkøvelser med Jesper Grønkjær, gjenforenes han med dagens landslagssjef når troppen samles til VM-kvalifiseringskampene mot Latvia og Nederland neste uke.

Først er det utsolgt Åråsen-derby mot Vålerenga for den nå 30 år gamle landslagsdebutanten Thomas Lehne Olsen. Han var et velkjent talent i norsk fotball, men med tøff konkurranse fra spesielt 1990-generasjonen fikk han aldri med seg mer enn én U21-landskamp. Til troppen som dro til U21-EM i 2013 og tok bronse var han i rett alder, men langt, langt unna å få plass.

På det tidspunktet hadde han reist fra HamKam til det som var Norges beste lag Strømsgodset for å bli eliteseriespiller. Men utvikling og scoringer gikk det seigt med i Drammen, og først i Tromsø ble han skikkelig etablert. Både på Alfheim og senere på Åråsen var han en jevnt god spiss som lå på rundt ti seriescoringer i året.

Ikke nok til å bli solgt til mer interessante ligaer, ikke nok til å bli landslagsaktuell.

Frem til i år.

Lehne Olsen beskriver summen av masse små ting som årsaken til at han har mer enn doblet antallet mål, kjemper både om toppscorertittelen og en topplassering med nyopprykkede Lillestrøm – og nå altså kapret en plass i Solbakkens tropp.

Fakta MESTSCORENDE I ELITESERIEN 2016–2021 1. Ohi Omoijuanfo (Molde, Stabæk) – 80

2. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm, Tromsø) – 61

3. Mustafa Abdellaoue (Sarpsborg, Strømsgodset, Aalesund) – 46

4. Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt, Kristiansund, Strømgodset) – 42

5. Daouda Bamba (Brann, Kristiansund) – 41

5. Mushaga Bakenga (Odd, Ranheim, Rosenborg, Molde) – 41

7. Torgeir Børven (Rosenborg, Odd, Brann) – 39 Bamba, Bakenga og Børven har forlatt Eliteserien, Abdellaoue har lagt opp. I 2020 spilte Thomas Lehne Olsen i Obosligaen (9 mål). Les mer

– Du lærer litt, jo eldre du blir, sesong for sesong. Jeg har lagt ned noen ekstra arbeidstimer, noen ekstra økter, blitt enda mer nysgjerrig på ting, du snakker enda mer med spillerne som er deg nærmest. Så kan du spørre deg selv hvorfor du ikke har gjort det før. Men det som har vært, har vært. Det får jeg ikke gjort så mye med, reflekterer Lillestrøm-kapteinen.

«De ekstra arbeidstimene» har gjerne vært på videorommet med Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre og klubbens analysesjef André Schelander. Den tidligere utgaven av Thomas Lehne Olsen løp for fort, for tidlig og for langt og plasserte seg selv i dårlige posisjoner for å kunne avslutte bra. Han skjøt til og med for hardt, ifølge Petter Myhre.

– Jo løsere du skyter, jo mer kontroll har du. «Børsa» hans har vært spisskompetansen, og da vil du bruke den mest mulig. Men skal du score rundt 20 pluss, må 97 prosent være innenfor 16-meteren, fastslår den mangeårige TV 2-eksperten, som i årevis har fulgt verdens beste fotballspillere fra arenaer og studio.

Lillestrøm-treneren er opptatt av at det er Lehne Olsen selv som skal ha æren for hvordan spiss-skallen er blitt omprogrammert. De har sett på løpstiming og kroppsstilling for å kunne ivareta alle innleggene som skal være en viktig del av LSKs angrepsspill.

– Det har mye med hvordan jeg beveger meg inni boksen å gjøre. Jeg og Petter har sett mye video av meg tidligere kontra nå. Før om årene tipper jeg at jeg har hatt vel så mange sjanser som i år, men jeg er blitt mer effektiv, sier Thomas Lehne Olsen, som også har sett til angripere som Harry Kane og Karim Benzema for å lære.

– Det er forskjell på fotballforståelse og spilloppfatning. Når du ser på bildene etterpå, ser du gjerne løsningen. Men å oppfatte det der og da, hva du bør gjøre, det er mye vanskeligere. Der har han tatt steg. Han er blitt en mye mer komplett spiller og er en spiss med «hele pakken». Han kan ta imot, binde opp og stikke i bakrom. Og lært seg å søke blindsiden til forsvarsspillerne. Alle tingene har slått ut på likt, billedlegger Petter Myhre.

Det har ikke alltid vært like harmonisk. På veien til å bli landslagsspiller har Thomas Lehne Olsen måkt baller over tribunetaket på Alfheim, knust ruter på Åråsen, vært sinna på seg selv, kjeftet på seg karantene og til og med gitt fra seg straffespark-ansvaret.

– Geir (Bakke) har vært innom det før i år: Min største fiende er meg selv, innrømmer tobarnsfaren fra Moelv.

– Du ville ikke ta straffer før i år, heller?

– Jeg har fått en liten sperre på det der. Jeg har bommet på noen opp gjennom. I en kamp i år sa jeg først til Kairinen (lagkamerat i Lillestrøm) at «den tar du». Så sa jeg «jeg tar’n». Etter det har det vært greit. Det skal ikke være sånn at en spiss gir bort straffer, innrømmer 30-åringen.

Han har scoret med venstre, høyre, hodet, på langskudd og «tap-ins» i Eliteserien og fremsto før forrige landslagsuttak – da Norge knapt hadde spisser igjen til kampene mot Tyrkia og Montenegro – som kanskje enda mer aktuell enn han gjorde nå.

Da var det Molde-toppscorer Ohi Omoijuanfo som fikk den siste plassen. Lehne Olsen vedgår at han trodde det var hans sjanse og har de siste ukene i grunn gjort som han har gjort hele fotballkarrieren: Ikke tenkt noe på landslaget.

– For å være helt ærlig: Jeg visste ikke at det var uttak i dag i det hele tatt. Det kom fryktelig brått på, sier den ferske landslagsspilleren.

Publisert Publisert: 7. november 2021 12:55