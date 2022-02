Ber norske OL-utøvere ta med laptop i matsalen

ZHANGJIAKOU (VG) Sikkerhetsekspert Runa Sandvik (35) anbefaler norske OL-utøvere å ta med seg både laptop og mobil i matsalen. Hun får støtte av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

OVERVÅKET? Norges OL-tropp på vei inn på åpningsseremonien i Beijing.

Årsaken er frykten for kinesisk etterretning tar seg inn på utøvernes rom. Rådet gjelder også for norske journalister som dekker OL i Beijing.

– Ikke legg fra deg utstyret «her og der». Skal du spise middag, så ta med deg laptopen din. Ikke la den ligge på rommet, sier Sandvik til VG.

Hun bor i USA der hun tidligere har jobbet som sikkerhetsansvarlig i New York Times.

Sandvik er i tillegg kjent for å ha jobbet på prosjekter som SecureDrop og nettleseren Tor. Sammen med ektemannen fikk hun også store overskrifter da hun hacket en rifle.

– Vi har hørt historier fra folk som har reist til Russland og Kina og lagt utstyret på rommet. Når de har kommet tilbake, så har de funnet en minnepinne, opplevd av laptopen var påskrudd eller andre mistenkelige ting. Det kan være at noen er på rommet som later som om de rer opp sengen di. Dette er historier som finner sted, uten at det skrives så mye om det i mediene, sier Sandvik.

– En OL-utøver eller sportsjournalist vil kanskje tenke: «Er det så farlig?» eller «Hvorfor er jeg interessant»?

– Du er interessant på grunn av jobben du gjør, men også på grunn av kontaktnettet ditt. Kanskje er ikke du interessant, men derimot andre som stoler på deg. Og man vet aldri hvem som er interessant i fremtiden, sier hun.

EKSPERT: Runa Sandvik oppfordrer de norske utøverne til å være ytterst forsiktige i Kina.

Sandvik er ikke alene om å gi dette rådet:

– Vi støtter Runas råd om å ha med seg utstyr når det er mulig, sier Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, til VG.

NSM har vært i dialog med både norske medier og norsk idrett før avreise til Kina.

– Ønsket om å kompromittere digitalt utstyr hos en konkret person, trenger ikke nødvendigvis å handle om personen, men det faktum at våre digitale enheter kommuniserer med hverandre, slik at det kan være lettere å kompromittere andres enheter som har større interesse, sier Thon.

Ettpartistaten Kina bedriver svært omfattende overvåkning av innbyggerne i landet. De siste årene har utenlandske eksperter også snakket stadig høyere om hvordan landet ruster opp sin cyberettertning, rettet mot utlandet. Den norske regjeringen anklaget Kina for å stå bak den mye omtalte hackingen av Stortinget i fjor. USA, EU og NATO ga uttrykk for det samme.

Den kinesiske ambassaden svarte at beskyldningene fra Norge og de allierte er grunnløse, og kalte det et samarbeid om «politisk manipulasjon» mot Kina. De norske OL-utøverne i Kina utgjør et aldersspenn fra 18 til 47 år. Mange av dem benytter sosiale medier. Alle er utstyrt med råd om IT-sikkerhet fra Olympiatoppen før avreise.

GULLGUTT: Vetle Sjåstad Christiansen avgjorde skiskytterstafetten. Han føler seg «ganske trygg» i forhold til datasikkerheten.

– Vi har fått installert VPN fra Olympiatoppen, og en del av oss har enda en VPN på toppen av den igjen. Jeg går ikke inn på nettbanken her borte, men føler meg generelt ganske trygg, sier skiskytteren Vetle Sjåstad Christiansen.

– Du sover ikke med PC-en under puten, eller tar den med deg ned i matsalen?

– Nei, jeg lar den ligge igjen. Og jeg føler at det er veldig, veldig ordnet forhold der vi bor, sier han. S

kiskytterkollega Sturla Holm Lægreid bryter inn:

– Jeg lot PC-en min ligge igjen i Norge. I stedet kjøpte jeg en iPad før jeg dro. Da får de ikke tilgang på min personlige informasjon, sier han.

FBI rykket ut tidlig i OL og anbefalte amerikanske utøvere å la mobiltelefonen sin bli igjen i USA.

FBI ba utøverne ta med seg tomme mobiltelefoner til mesterskapet, og kvitte seg med disse ved hjemkomst. Den kanadiske olympiske komité har kommet med lignende råd til sine utøvere, mens hele den japanske delegasjonen skal få sine mobiltelefoner gransket ved hjemkomst etter OL.

Samtidig har det kommer rapporter om at den kinesiske appen «My 2022», som både utøvere og journalister er nødt til å bruke under OL, kan inneholde en skadelig datakode. IOC har på sin side avvist dette, og hevdet at de har latt en tredjepart vurdere kildekoden i appen.

I Norge har Olympiatoppen vært i kontakt med IT-avdelingen til Norges Idrettsforbund, samt Nasjonal sikkerhetsmyndighet før avreise.

«Anbefalingen er å reise med laptop uten innhold og med en VPN-løsning både på PC og telefon. For alle tilknyttet troppen, som har med datamaskin, er det etablert en egen Office-løsning, Teamnor. Olympiatoppen tar kostnadene knyttet til VPN-løsningen. Ut over dette har utøverne fått gratis telefoner fra IOC, som de naturligvis har muligheten til å benytte» skriver pressetalsmann Halvor Lea til VG.

Han har selv med seg en PC som kun inneholder 15–20 «ufarlige» filer, understreker han. Filene er nødvendige for at Lea skal kunne gjøre jobben sin overfor norske medier og OL-utøvere i Kina:

«Om noen skulle finne på å oppsøke mitt rom inne i Olympic Village, noe jeg i all min naivitet anser som lite sannsynlig, så ville de kun få tilgang til de ovennevnte filene og e-postene, og det er ikke engang spennende nok til en notis i VG», sier Lea.