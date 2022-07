Gabriel Jesus klar for Arsenal

Martin Ødegaard har fått en ny lekekamerat i Arsenal-angrepet. Gabriel Jesus forlater regjerende seriemester Manchester City til fordel for The Gunners.

BYTTER BLÅTT MED RØDT: Gabriel Jesus tar med seg sin tradisjonelle feiring til Nord-London. Brasilianeren er nemlig klar for Arsenal.

Det bekrefter Arsenal mandag.

– Jeg er så glad for å ha signert for denne klubben. De gangene jeg har spilt mot Arsenal har jeg likt Emirates (Arsenals stadion, journ.anm.) veldig godt, så jeg gleder meg til å spille her. Jeg kjenner flere i støtteapparatet og de brasilianske spillerne, og jeg er her for å hjelpe til, for å lære og for å gjøre mitt beste, sier Gabriel Jesus.

– Gabriel er en spiller vi har beundret lenge. Han er 25 år gammel, etablert på det brasilianske landslaget og har over lang tid vist at han holder et veldig høyt nivå, sier Arsenals sportsdirektør Edu i en pressemelding på Arsenals nettsider.

Gabriel Jesus’ overgang fra Manchester City til Arsenal har vært en dårlig bevart hemmelighet. Flere troverdige medier har lenge rapportert om at overgangen ville gå i orden, og nå er den altså bekreftet.

Brassen koster ifølge rapportene drøye 450 millioner kroner og har skrevet under på en kontrakt til 2027.

Jesus forlater Manchester City etter fem år i klubben. 26-åringen fikk 236 kamper for de lyseblå og scoret 95 mål.

– Jeg gleder meg veldig. Klubben har gjort en kjempejobb med å hente en spiller som dette. Jeg kjenner Gabriel godt. Å styrke denne posisjonen har vært et mål for oss lenge og nå har vi fått spilleren vi alle ønsket oss, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.

Han har ofte blitt brukt ute på en av kantene i Pep Guardiolas angrep, og ville trolig endt opp med mindre spilletid i Manchester City neste sesong ettersom det argentinske stortalentet Julian Alvarez, og ikke minst Erling Braut Haaland, slutter seg til Premier League-mesterne.

Gabriel Jesus skal tidlig ha blitt identifisert som Arsenals førsteprioritet på overgangsmarkedet og nå blir brassen gjenforent med både Arsenal-manager Mikel Arteta og klubbens sportsdirektør Edu:

Arteta og Jesus jobbet sammen da førstnevnte var Pep Guardiolas assistent i Manchester City. Edu har også et forhold til Jesus fra tiden som koordinator for det brasilianske landslaget.

The Gunners har i løpet av 2022 tatt farvel med to av klubbens angripere:

Pierre-Emerick Aubameyang forlot dem til fordel for Barcelona og Alexandre Lacazette har returnert til Lyon. Tidligere i juni forlenget imidlertid Eddie Nketiah kontrakten med Arsenal, og nå har også Gabriel Jesus kommet inn portene.

Arsenal-nykommeren tar Lacazettes gamle nummer, draktnummer 9, og avslører at det nevnte forholdet til Arteta var avgjørende for at han sluttet seg til The Gunners.

– Jeg har 100 % tillit til Mikel. Jeg hadde det veldig fint sammen med ham tidligere. Han hjalp meg mye i Manchester City, sier Jesus til Arsenals nettside, og legger til at han ønsker å emulere en ekte Arsenal-legende: Selveste Thierry Henry.

– Jeg fulgte Arsenal da jeg var yngre på grunn av Henry. Jeg fulgte åpenbart ikke så mye med på europeisk fotball, men da jeg så noen av spillerne som spilte i Arsenal tenkte jeg bare «wow».

Gabriel Jesus blir klubbens fjerde signering denne sommeren: Fra før har de hentet Fabio Vieira fra Porto, Matt Turner fra New England Revolution og Marquinhos fra Sao Paulo.

Ifølge rapportene jobber de i tillegg med å hente Lisandro Martinez fra Ajax. Manchester United jakter også argentineren.

Arsenal har også vært koblet til Leeds-vingen Raphinha, men både Chelsea og Barcelona er i kampen om den fotrappe brassens signatur.

