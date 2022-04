Tripic om Berisha-bråket: – Håndtert på en fantastisk måte

SARPSBORG (VG) Zlatko Tripic (29) er glad Veton Berisha (27) fremdeles er Viking-spiller, og mener lagkameraten har opptrådt meget godt gjennom et overgangsvindu med mye spekulasjoner.

MATCHVINNER: Zlatko Tripic scoret kampens eneste mål i serieåpningen mot Sarpsborg 08.

Veton Berisha har tidvis slått ut i full blomst siden returen til Viking for to år siden, og i vinterens overgangsvindu avslo klubben flere bud på 27-åringen.

Samtidig har deler av Viking-supporterne vært misfornøyd med at Berisha har et uttalt mål om å ønske å spille i utlandet igjen, men da overgangsvinduet stengte natt til fredag var Berisha fortsatt Viking-spiller.

– Det er veldig viktig. Du ser at han er avgjørende. Han jobber som en gal hest der ute. Han er fantastisk for oss. Han er en leder, sier Zlatko Tripic til VG og fortsetter:

– Han er veldig profesjonell, og han har håndtert den interessen og de spekulasjonene rundt ham på en fantastisk måte. En veldig god ambassadør for klubben.

Berisha selv forteller at spekulasjonene og reaksjonene ikke har kostet ham mange kalorier inn mot sesongstarten.

– For meg har det ikke påvirket noen ting. Det er egentlig bare kjekt å starte med skikkelige kamper i Eliteserien, sier Berisha til VG.

Også Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim er av samme oppfattelse som Berisha.

– Vi har egentlig ikke opplevd noe av det, sier Aarsheim til VG.

– Det er stor interesse for våre beste spillere, det vet vi jo. Vi vet vi er en klubb som må selge våre beste spillere i ny og ned for å få ting til å tikke rundt. Veton har levert både på trening og i kamp. Det er sånn vi kjenner Veton, så det har ikke vært noe problem for oss innad.

I søndagens serieåpning var Berisha helt avgjørende for at Viking tok tre poeng borte mot Sarpsborg 08.

Klokken hadde passert 88 minutter, da Berisha svingte et innlegg inn i boksen. Foran mål dukket Tripic opp, og brystet inn kampens eneste scoring.

JUBEL: Veton Berisha og Zlatko Tripic kombinerte seg frem til tre poeng.

Matchvinneren er tydelig på at spekulasjonene rundt kaptein Berisha er veldig naturlig.

– Jeg har vært borte i det samme tidligere. Når du gjør det godt, så blir det interesse. Alle har ambisjon om å nå så langt som mulig som fotballspiller. Han representerer Viking og det norske landslaget på en god måte, så det er naturlig at det blir interesse rundt en så god fotballspiller, sier Tripic.

– Hvordan har dere snakket om det innad i spillergruppen?

– At det er veldig naturlig. Det er veldig naturlig at det er mye interesse, og at vi håper han blir hos oss, forteller Tripic.

– Vi er bare veldig glade for at Veton er Viking-spiller. Han er en utrolig viktig spiller for oss, og en fantastisk person og en god ledertype. At han blir er alle i Viking veldig glade for, sier Markus Solbakken til VG.

