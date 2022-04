Bolsjunovs trener avslører dramaet: – Skulle til OL uansett tilstand

Aleksandr Bolsjunov (25) var i narkose mer enn tre timer under en kjeveoperasjon og veltet alvorlig på sykkel. Treneren avslører dramaet som utspilte seg i forberedelsene til OL.

OL-KONGE: Aleksandr Bolsjunov i aksjon på 15 km i OL. Der tok han sølv bak Iivo Niskanen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Jurij Borodavko sier at han fryktet indre skader da skistjernen veltet på sykkel under trening på Krim i fjor vår, avslører treneren selv overfor nyhetsbyrået RIA.

– Alle visste det. Alle forsto det. På det første trenermøtet sa Jelena Valerjevna (Välbe) at Bolsjunov skulle til OL uansett hvilken tilstand han var i. Hun var klar på at han var nummer én og slapp å tenke på at han måtte gå i verdenscupen. Han fikk fullstendig carte blanche av Välbe for å forberede seg til OL.

Aleksandr Bolsjunov ble utnevnt til kaptein i Putins nasjonalgarde under OL, og han stilte også opp under Putins propagandashow på Luzjniki stadion den 18. mars. Derfor har skistjernen fått mye kritikk og mistet internasjonale sponsorer.

– Veldig alvorlig

Problemene sto i kø for Bolsjunov før lekene i Kina:

Først veltet han på sykkel på Krim og skadet hånden.

Han måtte ha to inngrep i kjeven på høsten.

Han hadde problemer med akillessenen.

Ikke desto mindre tok Bolsjunov tre gull, ett sølv og én bronsemedalje i Kina i februar.

– For meg var det mest alvorlig da han veltet av sykkelen. Jeg forsto at fallet var veldig alvorlig, jeg ba til Gud om at det ikke skulle komme brudd på de indre organene, at nervene ikke skulle bli skadet. Det var en håndskade, dessuten har et fall alltid alvorlige konsekvenser, sier Borodavko.

– Herren forbarmet seg, og det gikk bra. Men jeg så det hele da det skjedde, og det var en alvorlig opplevelse.

Tre timer i narkose

To ganger, først midt i september, så midt i oktober måtte Bolsjunov ha inngrep i kjeven. Grunnen var en cyste som gikk inn i beinet og derfor krevde kirurgi. Cysten oppsto etter en mislykket fylling av en tann.

– Han var mer enn tre timer i narkose, sier Borodavko om det siste inngrepet.

– Vi vet tross alt at effekten av anestesi på en person kan gi spor. Derfor var det en kontinuerlig bekymring og usikkerhet, først og fremst for helsen hans. Det andre var hvor raskt han kunne komme seg.

I et intervju med nettsiden «Na lyzji!» («På ski!») snakker også faren om alle problemene i sesongoppkjøringen mot OL:

– Vi ringer ham hver kveld, men vil ikke bry oss med negativitet, så vi fikk greie på det ved å lese om det. Det var alvorlige problemer, men han sa ikke noe. Han skrudde ikke på videoen da han ringte, og det tok et par dager før vi fikk vite hva som hadde skjedd.

Leste på sosiale medier

– Han sa ikke et ord. Han er den typen person som prøver å ikke bekymre oss. Noen ganger fikk vi vite om det fra sosiale media, sier Aleksandr Bolsjunov senior.

– Så begynte verdenscupen, og han kunne ikke prestere på grunn av dårlige forberedelser. Vi ringte ham opp, og jeg sa: «Sasja, ikke bekymre deg. Det du går gjennom nå er at Gud belaster deg for å nå det høyeste resultatet, du vil komme til ham. Det er din måte å kommer gjennom problemene og nå noe høyere.