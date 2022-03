Her er de russiske langrennsstjernene på vei hjem – via Kirkenes

Flyforbudet inn til Russland førte til at det russiske langrennslandslaget måtte finne en alternativ vei tilbake til hjemlandet.

PÅ VEI HJEM: Aleksandr Bolsjunov på flyplassen i Kirkenes.

Publisert Publisert Nå nettopp

Tirsdag ble det endelig avgjort at russiske og hviterussiske utøvere er utestengt ut sesongen, og dermed ikke får muligheten til å konkurrere i noen av de mange rennene på norsk jord de neste ukene.

Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina.

Langrennsløperne skulle torsdag gått sprint i Drammen, mens de skulle gå tremil/femmil i helgen. Men istedenfor ble det altså en tidlig hjemreise, og onsdag fløy langrennsløperne opp til Kirkenes.

Ifølge TV 2, bekreftet landslagstrener Jurij Borodavko at de skulle ta buss videre til Murmansk, og derfra fly til Moskva.

Selv om verdenscupsesongen har blitt avsluttet for de russiske utøverne, vil de gå nasjonale renn i tiden fremover. Ifølge rybinsk.ru skal både Aleksandr Bolsjunov og kvinnenes verdenscupleder, Natalja Neprjajeva delta i renn i Rybinsk i helgen. Der skal det gås 50 kilometer fristil på lørdag og 25 kilometer klassisk på søndag.

Neprjajeva har et forsprang på 278 poeng ned til Jessie Diggins før de siste rennene i verdenscupen, og kan dermed fremdeles ende opp som vinneren av kvinnenes verdenscup i 2021/22-sesongen. For øyeblikket er det planlagt fire renn til i verdenscupen denne sesongen, etter at verdenscupavslutningen i russiske Tjumen ble avlyst.

– La våre rivaler konkurrere. La oss bare si at de ikke er våre venner og ikke kamerater. Håpet var at vi skulle være med på scenen, siden vi allerede var kommet hit, sa Borodavko etter at utestengelsen av de russiske utøverne ble kjent tirsdag.

Søndag ble det kjent at Norge og EU ville stenge luftrommet for russiske fly.