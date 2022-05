Norge med enormt sjansesløseri: – Det må være en antimagnet foran mål

(Norge – Tsjekkia 1–4) Norges sjansesløseri mot Tsjekkia var knapt til å tro. Kvartfinalehåpet er nå tilnærmet dødt.

HEROISK: Norge kjempet tappert i tapet mot Tsjekkia

Tsjekkia var store favoritter, den eneste gangen de har tapt mot Norge i VM-sammenheng var for 12 år siden. Norge leverte likevel en hederlig kamp.

– Det er ikke ofte man skaper så mye mot et av verdens beste hockeylag, sier Norge-spiller Andreas Martinsen til Viaplay etter kampen.

Tsjekkia er kjent for å ha et godt overtallsspill, og så fort Emil Lilleberg fikk en tominutter satte David Pastrnak inn 1–0. I andre periode fikk Mathis Olimb en utvisning, og nok en gang benyttet Tsjekkia seg av overtallsmuligheten, da Jakub Vrana doblet ledelsen.

Med syv minutter igjen av andre periode hadde Norge bare notert seg for fire skudd på mål.

– Vi har hatt nok istid i tsjekkisk sone med puckkontroll, men vi må få mer trøkk på kassen, sa ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskild Dahlstrøm.

Man skulle tro at spillerne hørte etter, for Norge spiller godt de siste minuttene av andre periode, og skaper noen svære sjanser.

– Det er helt sykt det her. Det må være en eller antimagnet foran mål her, sa en paff Wikestad.

– Jeg synes vi gjør en veldig bra periode faktisk. Vi tør å spille med puck, og skaper de største sjansene, sier Mathis Olimb til Viaplay i pausen.

NHL-stjernen Pastrnak innrømmer at de til tider var heldige mot Norge.

– Norge har et veldig bra lag. De var definitivt best i den andre perioden. Det som er bra er at vi hadde god disiplin i den siste perioden, sier han til Viaplay.

STJERNESPILLER: David Pastrnak (t.v.) spiller for Boston Bruins, og er Tsjekkias stjernespiller.

I den siste perioden får Tsjekkia nesten umiddelbart straffe. Pastrnak er sikker alene med Jonas Arntzen og setter inn 3–0.

Men fem minutter ut i tredje periode sitter den endelig for Norge. I overtallsspill setter Ludvig Hoff inn reduseringen.

– Det er så fortjent, sier Dahlstrøm.

De siste minuttene setter Norge ut målvakten, og da Tsjekkia vinner pucken får Roman Cervenka en enkel jobb med å sette inn det fjerde.

Norge taper til slutt 1–4, og sjansene for avansement til kvartfinalen i VM er nå minimalistiske. I de to siste kampene venter Sverige og USA, og Norge må vinne begge.