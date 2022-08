Ten Hags United forbauser ekspertene: – Det er en enorm bekymring

TV-ekspertene i England er kritiske mot mangelen på tegn til endring og store hull defensivt hos Manchester United i Erik ten Hags første Premier League-kamp.

HODEBRY: Erik ten Hag fikk ingen drømmestart på Old Trafford som ny Manchester United-trener.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Dette var ment å være en ny start for United, men målene de slapp inn mot Brighton var en påminnelse om hvorfor de var så dårlige forrige sesong, da de var for lette å spille gjennom og ga motstanderen for mye plass, oppsummerer tidligere Liverpool-spiller Danny Murphy i sin analyse for BBC.

Det er ikke selve 1–2-tapet som opprører Murphy, men det han mener er et tilsynelatende fravær av at endringer er på vei under manager Erik ten Hag.

– Hvis ting ikke går som det skal på banen umiddelbart, er du mer tilgitt, men du vil likevel forvente å se noen tegn på hvordan det hele vil henge sammen når alt er i orden, skriver Murphy og fortsetter:

– Det var imidlertid ikke mange av disse tegnene på Old Trafford. I stedet føltes det som om det var mange kryssede ledninger i Ten Hags første kamp.

Selv erkjente nederlenderen at han ikke var fornøyd, og sa laget hadde en «helvetes jobb» foran seg.

Hvor mye plass Brighton fikk offensivt borte mot United, bekymrer tidligere klubb-kaptein Gary Neville. Roy Keane, ekspert i Sky Sports og eks-kaptein på Old Trafford, var også sjokkert over hvor åpne United var.

– De er det enkleste laget å spille mot i ligaen, det er en enorm bekymring. Hvor åpne de er, er utrolig, sier Neville for Sky Sports.

Men Neville retter ikke pekefingeren mot ten Hag eller spillerne.

– Jeg kommer ikke til å angripe treneren. Han trenger tid, masse tid. Og jeg har faktisk kommet til det punktet hvor jeg ikke kommer til å angripe spillerne heller. For hvis du har en bedrift, og folkene som jobber der ikke klarer å gjøre jobben, så fjerner du dem, sier Neville.

Slik oppsummerte Eirik Bakke og Freddie Ljungberg kampen:

47-åringen mener mye av Uniteds problem ligger i jobben som gjøres med å hente inn nye spillere og forsterke laget.

– Jeg er bekymret for alt hva angår rekrutteringen. Avhengigheten av å kjøpe nederlandske spillere betyr at rekrutteringsavdelingen ikke blir stolt på, ettersom manageren selv skal til Holland for å hente spillere han kjenner. Det fra et marked som ikke alltid er det mest presise markedet for Premier League. Det har kommet noen gode spillere derfra, men det har ikke vært en stor andel treff. Jeg er bekymret for det, sier Neville.

Når det kommer til nivået på spillerne ten Hag har til rådighet, får Neville støtte av Tony Cassarino. Den tidligere Aston Villa- og Chelsea-spilleren er kritisk til det tekniske nivået United-spillerne viser, i sin analyse for den britiske avisen The Times.

– Manchester United pleide å ha spillere som var teknisk gode nok til å spille hvor som helst. Gode nok til å matche deg fysisk uansett hvor sterk eller fysisk du selv var. Gode nok til å spille i hvilken som helst formasjon manageren ønsket at de skulle spille. Men det er rett og slett ikke sant lenger. Og det er ikke nytt, denne situasjonen har ikke bare oppstått i sommer, den har vært der en stund, skriver Cassarino.

Publisert Publisert: 8. august 2022 18:14