Seiersrekken brutt for Manchester City – spilte uavgjort mot Southampton

(Southampton – Manchester City 1–1) Etter 12 strake seirer i Premier League måtte ligaleder Manchester City nøye seg med ett poeng mot Southampton.

UTLIGNINGEN: Aymeric Laporte header inn 1–1 mot Southampton og keeper Fraser Forster.

Aymeric Laporte skallet inn en fortjent utligning da han fikk stå alene inne i feltet etter et perfekt levert frispark fra Kevin De Bruyne i det 66. minutt.

Men til tross for et voldsomt press maktet ikke bortelaget å score vinnermålet på St. Mary’s. Nærmest var De Bruyne og Gabriel Jesus med hver sin avslutning i stolpen.

– Vi gjør en av våre beste kamper for sesongen, oppsummerte City-manager Pep Guardiola noe overraskende til Sky Sports.

FORNØYD: Pep Guardiola mente lørdagens prestasjon var en av sesongens beste for Manchester City.

– Virkelig? En av de beste prestasjonene for sesongen? spurte reporteren.

– Langt på vei, svarte Guardiola som berømmet hjemmelaget som gjorde det vanskelig for dem.

– De (Southampton) er godt organisert, og dette er en av de beste kampene vi har gjort mot dem. Vi spilte bedre her enn mot Arsenal da vi vant, sa Guardiola.

Sist Manchester City avga poeng i ligaen var da de tapte hjemme mot Crystal Palace 30. oktober. Siden da har det altså blitt full pott på 12 kamper, og avstanden ned til Liverpool er 11 poeng – riktignok med to kamper mer spilt.

IKKE STRAFFE: Dette er situasjonen der VAR sjekket om Manchester City og Kevin De Bruyne skulle hatt straffespark.

VAR-situasjoner

Manchester City hadde ikke VAR-marginene på sin side i sluttminuttene. Først ble det sjekket om Oriol Romeu eller Mohammed Salisu felte Kevin De Bruyne på kanten av, eller innenfor, 16-meteren. Men dommer Simon Hooper fikk beskjed om å la det passere.

Sekunder senere var Stuart Armstrong heldig som slapp med gult kort etter å ha vist knotter i en duell med Laporte. Også den situasjonen ble sjekket av VAR, men Hooper fikk beskjed om å la avgjørelsen om gult kort bli stående.

FREKK SCORING: Kyle Walker-Peters jubler etter å ha sendt Southampton opp i 1–0-ledelse.

Frekk scoring

Southampton fikk en perfekt åpning da høyreback Kyle Walker-Peters kombinerte med Nathan Redmond og fikk ballen tilbake inne i feltet.

Han forsøkte seg like godt med en frekk avslutning med utsiden av høyrefoten, og ballen boret seg inn i nettmaskene til høyre for Ederson i City-målet. Da var det spilt bare syv minutter.

Manchester City skapte ikke all verden i første om gang, men Raheem Sterling burde definitivt ha fått ballen i nettet da han fikk servert fra Phil Foden og sto helt alene på fem meter. Men avslutningen satte han helt upresset rett på Fraser Forster i Southampton-målet.

Moi byttet inn

Moi Elyounoussi ble byttet inn for hjemmelaget i pausen, og han fikk se at lagkamerat Armando Broja misbrukte et par enorme muligheter. Først ble han spilt alene igjennom, men Laporte gjorde en glimrende jobb og fikk taklet i avslutningsøyeblikket.

Den påfølgende corneren havnet etter hvert på hodet til Broja, som headet i stolpen fra tre meter.

Men etter det handlet det aller meste om Manchester City. Men for andre gang denne sesongen måtte Pep Guardiolas stjernegalleri nøye seg med ett poeng mot «The Saints». Det første møtet i Manchester endte nemlig 0–0.

